Hubník viděl slabší Plzeň. Mohli jsme vyhrát, ale bod bereme. Gól vzal na sebe

„On dostal hezkou přihrávku. Sebral si to, já jsem jenom nastavil nohu a on přes ni přepadl. S odstupem času si myslím, že to faul byl.“

Olomouc - Plzeň: Hubník fauloval ve vápně Ondráška, penalta!

Co ten první gól? Ondrášek zabíhal za vámi.

„V první moment jsem v rychlosti viděl, že tam nabíhá. Pak už to bylo o tom, že si odskočil na zadní a já si hlídal přední tyč. Dostal krásný balon. Bylo to velice rychlé. Ale byl to můj hráč, takže ten gól jde určitě za mnou. Souboje s ním byly těžké. Dal gól, udělal penaltu. Byl ve správný čas na správném místě. Pro Plzeň byl v tomto směru klíčový hráč. Pak měl ještě jednu šanci hlavou. Kdyby dal na 3:1, asi by bylo po zápase.“

Na druhé straně sudí zkoumal přes VAR tři situace ve vápně soupeře a ani jednou z toho pro nás „desítka“ nebyla. Zklamalo vás to?

„Těžko říct. Mám to přes celé hřiště. Žádnou tu situaci jsem přesně neviděl.“

Před utkáním vás zasáhla absence několika hráčů kvůli COVIDU-19. Bylo to trošku drama?

„Bylo. Ale to jsou věci, které člověk neovlivní. Když v týdnu něco nacvičujeme, stejně pak čekáme, jak dopadnou testy. Tento týden jsme zase měli nějaké pozitivní. Museli jsme se s tím nějak vypořádat. Myslím, že jsme se s tím vypořádali velice dobře. Kluky musím pochválit, odmakali to skvěle. Klobouk dolů.“

Berete remízu?

„Hráli jsme proti Plzni. Bod je dobrej. I když jsme možná měli víc šancí a mohli jsme vyhrát, musíme být při zemi. Prohrávali jsme 1:2, pak jsme se dotáhli. Nakonec jsme spokojení. Oni měli za sebou velice těžký zápas v Izraeli, plus cestu zpátky. Byli nějakých pět šest dní na hotelu. To jsem taky několikrát zažil. Dneska jsme zrovna dostali slabší Plzeň. Jsem rád, že jsme toho využili.“

Zvedne se Viktoria?

„Věřím, že se z toho dostane. Bude se soustředit na ligu a bude jedním z aspirantů na přední příčky a boj o titul.“