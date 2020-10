INSIDER: Ideál pro Slavii? Hložek. Emoce Baníku chápu, říká Šmicer

Má za sebou otřes v podobě vyřazení z předkola Ligy mistrů, sbohem Vladimíra Coufala, vypjatou řež s Baníkem a také pokus získat poslední přestupový den posily. V jakém stavu je tedy pražská Slavia? „Trenér si trochu postěžoval, odchodů bylo dost, ale kádr má výborný,“ míní bývalý slávistický a reprezentační útočník Vladimír Šmicer, host dalšího dílu videopořadu Ligový insider. Pokud by někdo červenobílým okamžitě pomohl, z české soutěže by to prý musel být jen fotbalista Sparty či Plzně. „Ideální by byl Adam Hložek, to je fantastický hráč. Teď je výš než Patrik Schick,“ srovnává letenského útočníka s kanonýrem Leverkusenu a vysvětluje, proč si to myslí.