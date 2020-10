Zlámal po zatčení Berbra: Očista je nutná, ale tohle nic nezlepší

Berbrovo sídlo v Žeroticích na Plzeňsku, pohled od zadního vjezdu do zahrady. • CNC/Zbyněk Schnapka

U zadního vjezdu do dalšího Berbrova domu v Žeroticích na Plzeňsku stála opět škodovka s ústeckou značkou. • CNC/Zbyněk Schnapka

Sice je prvním místopředsedou fotbalu, informací má přesto pomálu. Zdeněk Zlámal se i tak domnívá, že kauza dobré věci nepřinese. A je zvědavý, zda Roman Berbr odstoupí ze své funkce. „Pan Pelta odstoupil asi týden po svém zatčení. Jestli se stejně zachová pan Berbr, to nemůžu předjímat…“ tvrdí v písemných odpovědích pro Sport.

„Abych byl upřímný, o celé situaci vím pouze to, co jsem se dočetl ve sdělovacích prostředcích. Pan předseda Malík se mi ozval až pozdě odpoledne a ani od něj nevím nic navíc. Takže se vlastně nemám moc k čemu vyjadřovat.“

Dá se ale už odhadnout, co to znamená pro fotbal?

„Ať už se stalo cokoli, pravda je taková, že při současné situaci, kdy je český fotbal poměrně dost rozvrácený situací kolem COVID19, taková věc, jako je zatčení pana Berbra a dalších lidí z FAČR, nic nezlepší.“

Může to být na druhou stranu pro fotbal i dobrá zpráva – v tom smyslu, že by mohla přijít nějaká očista?

„Očista českého fotbalu je velmi nutná a určitě patří na program dne, ale teď ji nechci spojovat s touto kauzou.“

Obvinění se má točit kolem Slavoje Vyšehrad a osoby kontroverzního funkcionáře Romana Rogoze. Je to pro vás překvapení?

„Překvapení to pro mě určitě je, ale znovu připomínám, v tuto chvíli nemám žádné informace a nevím, o co jde.“

Jaký bude další postup FAČR?

„Určitě by pan předseda Malík měl neprodleně jakýmkoli způsobem, například telekonferencí, svolat výkonný výbor. Na něm by nás měl podrobně informovat o nastalé situaci a my bychom poté měli zaujmout příslušné stanovisko.“

Miroslav Pelta po spuštění kauzy v roce 2017 odstoupil, ačkoli nadále trvá na své nevině. Měl by to samé případně udělat také Roman Berbr?

„Matně si vzpomínám, že pan Pelta odstoupil asi týden po svém zatčení. Jestli se stejně zachová pan Berbr, to nemůžu předjímat…“