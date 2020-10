Šance pro Moravu! Budou po zatčení Berbra a spol. dříve volby ve FAČR?

Zadržení svazového místopředsedy Romana Berbra a dalších zajímavých figur přináší otázky. Třeba: Co se v hnutí nejmasovějšího sportu v zemi bude dít dál? Předseda asociace Martin Malík si do pondělí směrem k veřejnosti zalepil pusu páskou, ostatní vyčkávají. Ale první indicie už pomalu naznačují, že by se na Moravě mohla sešikovat odbojová skupina, která by mohla chtít současnou fotbalovou vládu svrhnout.

V pátek vybuchla v tuzemském fotbale po jistém čase zase hodně ničivá nálož. Policie obvinila dvacet osob včetně mocného funkcionáře a svazového místopředsedy Romana Berbra, sportovního ředitele druholigového Vyšehradu a šedou eminenci českého fotbalu Romana Rogoze, dalšího šíbra Martina Svobodu známého pod přezdívkou „Chřestýš“ nebo několik rozhodčích. Celé hnutí se z následků této trhaviny stále vzpamatovává.

Co bude dál? Předseda Martin Malík hodlá do pondělí mlčet. Je otázka, jak čerstvý skandál zahýbe s celou asociací. Regulérní volební valná hromada má proběhnout příští rok na jaře, ale není vyloučeno, že některé strany vyvinou iniciativu a budou volat po jejím dřívějším svolání.

V zákulisí se pomalu začíná hovořit o tom, že by Morava mohla chtít současné vedení svrhnout. „Zatím se nic konkrétního neděje. Uvidíme v pondělí, co nám sdělí pan Malík,“ reagoval v sobotu pro Sport Zdeněk Zlámal, který je místopředsedou za Moravu ve Výkonném výboru FAČR.

Šanci by ale mohl vycítit jiný člen výboru – Pavel Nezval, který je předsedou Řídící komise pro Moravu. Platí za muže, který se Berbrovi nepodvolí, chrání zájmy své komory. Právě kolem něj by na Moravě mohla vzniknout skupina, která by mohla současnou pohromu využít, žádat předčasné volby a pád nejužšího vedení. Deník Sport Nezvala poprosil o vyjádření k aktuální situaci, ten se ale omluvil s tím, že je zaneprázdněný.

Úplná jednota ale na Moravě nepanuje. Její komora sice hájí svá práva, nechce se nechat českou frakcí zatlačit do kouta, ale i v ní se najdou lidé loajální Berbrovi. To, že by plány na seskupení odboje proti Malíkovi a spol. mohl mít právě Nezval, potvrdil deníku Sport jeden z jeho zdrojů. Zároveň upozornil na to, že by to neměl snadné. „Tuto aktivitu tam může rozvíjet pouze Nezval přes kluby řídící komise. Přes kraje to nepůjde,“ naznačil zdroj, jaké je zhruba rozložení sil na Moravě.

Obecně platí, že páteční události jsou čerstvé a odpovědní lidé v hnutí zatím vyčkávají, jak se k nim postaví. V pondělí by měl reagovat Malík. Berbrův pád ale pro Moravu šanci představuje.

