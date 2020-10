Utrum pro "tajné" přáteláky v Polsku. České kluby dostaly ostrý dopis

Co není zakázáno, je povoleno? Ligová fotbalová asociace tohle přemýšlení klubů v posledních dnech rázně utnula. Podle informací deníku Sport se některé celky z Moravy a Slezska chystaly po vzoru hokejového Třince přesunout svou přípravu kvůli vládním opatřením v Česku do sousedního Polska a sehrát tam mezi sebou přátelský zápas. LFA to zjistila a skrze rozeslaný dokument tyhle nápady rychle rozprášila. Utkání byla nakonec z politických důvodů zrušena.

Trocha geografie na úvod: znáte Wodzisław Śląski? Jde o padesátitisícové město v Polsku, pro slezské kluby z FORTUNA:LIGY zajímavé především svou polohou a pěkným komplexem Gosław Sport Center, jenž využívají i týmy z Ekstraklasy. Z Ostravy a Karviné tam dojedete za třicet minut, z Opavy za hodinu, z Olomouce vám cesta potrvá jen o něco málo déle.

Když k tomuto zeměpisnému faktu připočtete již třítýdenní absenci zápasové praxe kvůli restrikcím české vlády a naopak volnější podmínky pro sportování v Polsku, čehož už nějakou dobu využívá například hokejový Třinec, možná vás taky napadne otázka, proč si nezahrát právě u souseda se čtyřiceti miliony obyvatel.

„Karviná měla hrát ve druhé polovině tohoto týdne s Opavou, uvažovalo se také o utkání Baníku se Sigmou. Vše v maximálním utajení, aby se to nedozvěděla média ani fanoušci,“ potvrzují zdroje z Polska.

Jenže LFA se to dozvěděla a v úterý, tedy den před dalším opatřením ze strany ministra zdravotnictví Romany Prymuly, rozeslala klubům z první a druhé ligy ostrý dopis podepsaný výkonným ředitelem Tomášem Bártou. „Vedení LFA důrazně apeluje, aby se kluby takových činností a organizace utkání mimo území České republiky za současné situace zdržely,“ píše se v něm mimo jiné.

Příhraniční celky by měly výhodu

Jak je totiž všeobecně známo, asociace usiluje o udělení výjimek a stanovení podmínek pro vybrané akce tak, aby fotbalisté mohli využívat šatny i sprchy a zejména, aby se sedmé kolo FORTUNA:LIGY odehrálo ještě před skončením krizového opatření. Ideálně už na přelomu října a listopadu.

S tímhle datem navzdory nepříznivé covidové situaci v republice (ve středu přibylo 15 tisíc pozitivně testovaných) operují i některá mužstva, proto už chtěla ladit herní formu, přestože by to vyjednávání s vládou pravděpodobně vůbec nepomohlo. Mimochodem, navíc i v Polsku je již situace s koronavirem kritická, brzy se očekává rovněž velmi zpřísněný režim.

„Mohu potvrdit, že LFA apelovala na kluby, aby žádné přátelské zápasy momentálně nesehrávaly. Považujeme to za obcházení pravidel, která jsou platná pro všechny. Z našeho pohledu by se tím minul účinkem původní princip a záměr ministerstva zdravotnictví. Druhým, byť podružným důvodem, proč jsme proti, je fakt, že příhraniční celky by se tím oproti jiným dostávaly do výhody, takže podmínky pro přípravu by byly nerovné,“ říká Štěpán Hanuš, ředitel komunikace LFA.

„Rebelie“ se však nekonala, ještě během úterního večera přicházely hráčům zprávy od funkcionářů, že zápasy jsou z politických důvodů zrušeny. Trenéři tak místo toho naordinovali aspoň modelový mač mezi dvěma jedenáctkami z vlastního kádru. Nic jiného jim nezbývá a možná ani nezbude.