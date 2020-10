Spor sílí. Že Hašek znal trest předem? Rozhodci chtějí důkaz, hrozí soudem

Mimořádně ostrou dohru má prvoinstanční verdikt Sboru rozhodců, kteří v kauze Martina Haška a Sparty vyměřili hráči pokutu ve výši 800 tisíc eur (asi 22 milionů korun) . Proti rozhodnutí ostře vystoupil hráčův fotbalistův otec a trenér Martin Hašek starší . „Jsou to zhruba dva měsíce, co jsem pár kamarádům řekl, že mám informaci, jak to dopadne – včetně přesné částky. A přesně tak to dopadlo,“ prohlásil pro iSport.cz. Proti těmto slovům se rozhodci vymezují. Požadují důkazy, v opačném případě se budou bránit soudní cestou.

Kauza, jež se táhne od březnové výpovědi hráčské smlouvy, kterou Martin Hašek doručil Spartě, nabírá v posledních hodinách na obrátkách. V pátek spatřil světlo světa prvoinstanční verdikt Sboru rozhodců, kteří dali v plné míře za pravdu klubu a Haškovi uložili povinnost uhradit odškodné ve výši 800 tisíc eur (asi 22 milionů korun).

Rozhodnutí se vůbec nelíbí hráčovu otci Martinu Haškovi staršímu, zkušený trenér si v rozhovoru pro server iSport.cz nebral servítky.

„Jsou to zhruba dva měsíce, co jsem pár kamarádům řekl, že mám informaci, jak to dopadne – větně přesné částky. A přesně tak to dopadlo. Za český fotbal jsem doufal, že to nebude pravda, že není možné, aby někdo věděl rozsudek dřív, než vznikne. Ale bohužel se naplnil scénář, který zcela zapadá do českého fotbalu řízeného agentem StB a jeho nohsledy,“ prohlásil Hašek.

Tahle ostrá slova ovšem rozhodce nadzvedla. A hned v sobotu dopoledne přispěchali s reakcí, kterou zveřejnil oficiální server Fotbalové asociace fotbal.cz.

„Sbor rozhodců FAČR pana Haška staršího vyzývá k tomu, aby neprodleně předložil důkazy pro svá tvrzení, v opačném případě se proti jeho nařčení bude bránit soudní cestou. S ohledem na skutečnost, že se obvinění obsažené v rozhovoru dotýkají i integrity a pověsti jednotlivých rozhodců, a mohou tak značnou měrou ohrozit v rámci fotbalového prostředí také jejich pověst, je možné očekávat, že stejný postup zvolí i jednotliví rozhodci. Pan Hašek st. může mít jiný právní názor na věc, která je předmětem řízení, ale to mu nedává právo šířit ve veřejném prostoru nepravdivé údaje,“ stojí v prohlášení.

Hašek rovněž zmínil, že FIFA tuzemský sbor rozhodců neuznává. „Nenaplňuje její parametry. V odvolacím orgánu by měli být jiní lidé, u nás jsou z poloviny znovu ti samí. A odvolání má být podle FIFA pro hráče zadarmo. Martin od března nebere plat, ale musí uhradit jedno procento ze žalované částky, když se chce odvolat. Z čeho to má platit? U nás je zkrátka omezený přístup ke spravedlnosti pro hráče.“

Slova bývalého kouče Bohemians skutečně nejsou zcela přesná. Pokud by se některá ze stran odvolala, což se prakticky určitě stane, vrátil by se případ skutečně opět ke sboru rozhodců. Ustanoven by ovšem byl nový senát, který by oproti tomu původnímu tříčlennému měl dohromady pět členů.

„Sbor rozhodců je nezávislý orgán, který stojí v zásadě mimo strukturu FAČR. V senátu složeném z pěti rozhodců již nesmí být rozhodci, kteří rozhodovali v předmětné věci v prvním stupni. Není tak pravda, co uvádí pan Hašek st., tj. že odvolací rozhodčí senát, když ho budeme parafrázovat, se skládá z poloviny z těch samých lidí, co rozhodovali v prvním stupni,“ odmítají rozhodci nařčení.

Na třaskavé pokračování celé kauzy je tak zaděláno. Ta se ovšem nyní ze standardního sporu klub - hráč posouvá do nepoznané roviny, tedy do přímé konfrontace mezi fotbalistovou stranou a samotnými rozhodci.

Na případné odvolání mají Sparta i Hašek lhůtu 21 dní od pátečního doručení verdiktu.