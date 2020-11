iSport podcast: Šmicer jako Ivan Hašek? Co spolupráce s Nezmarem?

Vladimír Šmicer prolomil ticho a přišel s odvážným plánem zapojit se do vedení českého fotbalu, pokud by kolem sebe našel správné spolupracovníky. Mohl by být dobrým předsedou FAČR a nestal by se z něj druhý Ivan Hašek, který je dobrým Šmicerovým přítelem?