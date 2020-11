Liga se o víkendu hraje! Dostala výjimku i kratší dobu na testování

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s bodem VI. usnesení vlády České republiky ze dne 30. 10. 2020, č. 1113, o přijetí krizového opatření, ve znění bodu 1 písmena c) usnesení vlády České republiky č. 1142, ze dne 2. listopadu 2020 stanovuje pro konání nejvyšších fotbalových soutěží FORTUNA:LIGA a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA tyto závazné hygienicko-protiepidemické podmínky: - organizátor zajistí vstupní filtr do areálu fotbalového stadionu (změření teploty a sběr selfreporting formuláře) u všech osob, které vstupují do areálu fotbalového stadionu. Osobě, která nevyplní selfreporting formulář, nebo je naměřena teplota vyšší než 37,5 st.C, bude umožněn vstup pouze se souhlasem klubového lékaře pověřeného organizátorem. - Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce v areálu fotbalového stadionu potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře. Tento formulář bude pro účely případné kontroly ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví k dispozici u klubového lékaře v případě hráčů a realizačního týmu, či u osoby pověřené organizátorem v případě ostatních osob přítomných v areálu fotbalového stadionu. - Všichni hráči, rozhodčí a členové realizačního týmu (dále jen „povinná osoba“) jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před každým soutěžním utkáním. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby na stadion, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které nemají klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT- PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. - V případě, že u povinné osoby, která absolvovala vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, je výsledek tohoto vyšetření pozitivní a jedná se o osobu, která prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 a absolvovala podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci z důvodu pozitivního PCR testu ve stanoveném rozsahu, může tato osoba nastoupit k soutěžnímu utkání pouze v případě, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. V případě, že uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT- PCR testu více než 90 dní, osoba k soutěžnímu utkání nenastoupí a bude izolována do doby rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o dalším postupu. - Klubový lékař v případě hráčů a členů realizačního týmu, či osoba pověřená organizátorem v případě ostatních povinných osob vyznačí do selfreporting formuláře datum provedení a výsledek posledního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. - Organizátor nebo klub zajistí nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu fotbalového stadionu. Tato povinnost se nevztahuje na hráče a rozhodčí v průběhu utkání nebo tréninku a v době použití sprch. Tato povinnost se také nevztahuje na hlavního trenéra v průběhu utkání, pokud dodržuje rozestup více než 2 metry od ostatích osob. - Organizátor zajistí nepřítomnost diváků v hledišti po dobu konání sportovní akce. - Organizátor zajistí, aby maximální počet všech přítomných v areálu fotbalového stadionu nepřesáhl 185 osob. - Organizátor zajistí adekvátní prostor a podmínky pro případnou potřebu předběžné izolace v případě výskytu podezření na infekční respirační onemocnění. - Organizátor zajistí nastavení komunikace s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Pořádání fotbalového utkání bude probíhat v souladu s podmínkami stanovenými v LFA Protokolu a UEFA Return to Play Protocol verze 2. Důvody zřetele hodné pro konání této akce v souladu s bodem VI. usnesení vlády České republiky ze dne 30. 10. 2020, č. 1113, o přijetí krizového opatření, ve znění bodu 1 písmena c) usnesení vlády České republiky č. 1142, ze dne 2. listopadu 2020, byly potvrzeny Ligovou fotbalovou asociací, Fotbalovou asociací České republiky a Národní sportovní agenturou. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR.