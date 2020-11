Rada měl v karanténě nervy, kopal do židlí: Už to nechci nikdy zažít!

Sledovat svůj tým v televizi? Pro emotivního Petra Radu (62) krutý trest, úplná tortura. Kouč, který kvůli pozitivní nákaze na virus COVID-19 nemohl vést Jablonec proti Zbrojovce (0:1), doma trpěl. Cítil se bezmocný. „Chodil jsem po pokoji a kopal do židlí,“ popsal v rozhovoru pro iSport.cz. Až se po nemoci vrátí do kabiny, hráči se prý můžou těšit na pořádný céres.

Jak jste prožíval duel v televizi?

„Byl jsem víc nervózní než na lavici. Pro mě tohle není. V televizi jsem svůj mančaft sledoval poprvé a už to nebudu dělat. Je lepší se nedívat, příště to radši vypnu. Už to nechci nikdy zažít. Chodil jsem po pokoji, kopal do židlí. Kolikrát jsem chtěl zavolat na střídačku a nakonec jsem to položil. Některé situace, které tam vznikaly, pro mě byly nepochopitelné. Hlavně jsme neměli dostat takový gól. Takové chyby nemůžeme dělat. Pil jsem u toho vodu a byl jsem naštvaný.“

Manželka se dívala s vámi?

„Ne ne, byl jsem zavřenej. Paní by to nedala. Rovnou by řekla, ať mě odvezou do blázince.“

Co se vám primárně nelíbilo na výkonu?

„Jsem zklamaný z druhé půle. To jsem byl hotovej. Tam nebylo vůbec nic, hráli jsme špatně. Nedrželi jsme prostory, jenom jsme se pokoušeli nakopávat. Hráči byli jako ryby. Směrem dopředu to bylo málo. Nechci tvrdit, že za mě by to bylo lepší, ale aspoň bych je zpucoval. Přišlo mi to, jako by si hráči řekli, že to nějak odehrají. Ale to nejde. Zbytečně faulovali, protože byli podráždění anebo v soubojích pozdě. Chyběly mi tam bojovnost, srdce, což jsem viděl třeba na Spartě. První poločas byl po tak dlouhé době jakžtakž solidní. Brno dobře bránilo a čekalo na brejky. Nebezpečný byl Reiter, který se naštěstí pro nás zranil.“

Vaše obrana moc nefungovala, co?

„Naši stopeři nebyli top. Liga je o něčem jiném, tam nemůžete dvakrát třikrát takto propadnout. Musím říct jednu věc. Vadilo mi, jak se psalo, že Brno přijelo bez osmi hráčů. V podstatě nebyli jenom Vaněk se Šuralem a Růsek, který byl minule vyloučený. Přišlo mi, jako by si někdo dělal určitý polštářek. Za mě hrálo Brno komplet. Chyběli možná náhradníci. Silnější obranu si Zbrojovka přát nemohla, Gajič s Dreksou podle mě budou určitě hrávat. Záloha byla normální, vpředu velký talent Přichystal plus Reiter. K tomu seděl na lavici Hladík, který nastupoval pravidelně, a Pachlopník.“

To ale nemůže být omluva za porážku…

„Brno šlo za tím víc. Bojovalo, chodilo do soubojů, do většího rizika. V tom jsme my propadli. Nechám si to projít hlavou a až se za týden vrátím, rozebereme to. Musíme si to vyříkat. Říct si, že tudy cesta nevede. Někdo může říkat, že řvu, ale hráčům nejspíš můj řev chybí. Když ho nebudou mít, asi budou hrát takhle. Kdybych byl na lajně, pořádně bych je vytřel. Trenéři, kteří tam byli, to samozřejmě nedělali. Ani bych to po nich nechtěl. Bylo by to takové umělé. S týmem tolik nejsou.“

Jak si Vodička s Čížkem a Bekakisem podle vás vedli?

„Jsem rád, že to trenéři z juniorky po konzultacích s námi odtrénovali, za to bych jim chtěl poděkovat. Nemáme tři body, ale organizačně to narychlo zvládli. Spíš jsem naštvaný na hráče. V týdnu jsem na nich přitom viděl, že jsou nadržení a těší se, že to začne. Na tréninku vypadali dobře. Jenže ve druhém poločase nebylo nic, za co bych je pochválil.“

Koučoval jste na dálku?

„Byl jsem ve spojení s Čížkem, který seděl na střídačce a měl sluchátka. Nejvíc věcí jsme řešili v poločase. Po telefonu jsme si s Kluckým a Vágnerem (Radovi asistenti, kteří jsou rovněž v karanténě) řekli, kdo by měl střídat a kdy zhruba. Z krajů nešlo tolik akcí, chtěli jsme to oživit levákem Zeleným. Věděli jsme, že Doležal asi nevydrží celý zápas. Pořád to není ono. Kdyby byl v bývalé formě, předskočil by soupeře a dal by gól.“

Budete prohru dál řešit?

„S některými hráči si zavolám a promluvíme si. Hlavně s těmi zkušenějšími. Až přijdu zpátky, možná ještě dostanou všichni céres. Pokud si myslí, že bude klid, mají smůlu. Tohle neskousnu. V týdnu budou trénovat podle pokynů, které dáme Vodičkovi s Čížkem. Bude to pro mě dlouhé, budu doma zuřit. Možná se mi přitíží a dostanu horečku. Bude to ve mně týden i s tou nemocí. Doufám, že budu moct jít aspoň na dvůr, abych se prošel. Soupeř hrál dobře, ve druhém poločase nás přehrával. Ale prohráli jsme úplně zbytečně. Někdo z Brna (útočník Jakub Přichystal) do televize řekl, že přijeli vyhrát. Kdybych tohle jako hráč slyšel, rozbil bych kabinu.“

Jak vám vlastně je?

„Bolí mě záda a mám trošku ucpaný nos. Občas zakašlu. Já teď ale neřeším, jestli je to horší nebo lepší. Byl jsem hrozně naštvanej. Celý zápas si ještě pustím a budu komunikovat s hráči.“

