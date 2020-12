Zázrak Sima: jak se dostal do Slavie? Táborská spojka, pak osudový zápas

Mladého Senegalce postrčily do základní sestavy Slavie mrzutosti s koronavirem, které českého mistra sevřely na začátku listopadu. Když vypadl i záložník Tomáš Malínský, rozhodl se trenér Jindřich Trpišovský, že na pravé křídlo nasadí Simu, jehož hlavní pozice zatím byla spíš v útoku. Měl dobrý odhad. „Po odchodu Vládi Coufala jsme věděli, že Lukáš Masopust bude hrát beka, potřebovali jsme nějakou alternativu na křídlo. On nám na pravou stranu přinesl svěží vítr,“ pochvaloval si kouč.

Předtím viděli Simu válet na hřišti jen fajnšmekři. V Česku je pár měsíců, na konci února přišel z akademie francouzského Evianu do tehdy třetiligového Táborska. Zafungovala spolupráce jihočeského klubu s agentem Danielem Chrysostomem i vazby na francouzské prostředí, které má hlavně trenér Miloslav Brožek.

„Mám na Evian výborné spojení. Oni jsou takovou nárazníkovou zónou, přivádějí do Francie hráče z Afriky a tam je adaptují,“ líčil kouč Táborska. Sám tam jezdí na stáže, na jedné z nich viděl i Simu. Proto když v zimě potřebovalo Táborsko doplnit kádr, už o něm měl informace.

Udělal pokroky také v angličtině

Jenže Simova mise na jihu Čech byla dost zvláštní a divoká. Na první zápas jarní části ČFL ještě klub nestihl vyřídit jeho registraci. Když ji další týden dotáhl, soutěž byla přerušena a následně ji i ukončila koronavirová pandemie.

Co mladý Senegalec? Byl v úplně cizí zemi, uměl jen francouzsky, nemohl hrát. To by s leckým zle zacvičilo. On ale ukázal zarputilost, odhodlání a touhu prosadit se. Od afrického spoluhráče pochytával angličtinu, za měsíc udělal významný pokrok. A při individuálním tréninku dřel.

„Charakterově byl neuvěřitelně připravený něco dokázat. Za tři týdny naběhal 250 kilometrů, já jim zadal 170, on si ale pořád přidával. A bylo to ve vysokých intenzitách. Bylo vidět, že strašně chce. Necítil se sám, neustále jsme komunikovali,“ popisuje Brožek.

Příklady předchůdců měl, z Táborska se do ligy vyšvihli například Ibrahim Traoré, který je dnes jeho spoluhráčem ve Slavii, nebo zlínský Cheick Conde.

Když se pak zase mohlo hrát, Sima byl připravený. Táborsko absolvovalo tzv. Letní ligu, v níž nastoupilo i proti rezervě Slavie. Osudový zápas. „Připravil dva góly,“ ohlíží se Brožek. Zástupce „sešívaných“ zaujal svou rychlostí, schopností přejít protihráče, atletičností. Ano, tyhle vlastnosti jsou pro kouče áčka Trpišovského důležité, klíčové. Delegace z Edenu dorazila i na další utkání proti Žižkovu. „A on dal fantastický gól po úniku přes dva hráče,“ culí se Brožek.

Slavii se líbil, ale neviděla ho v ostrém zápase. Proto si ho vyžádala na desetidenní zkoušku, během ní odehrál tři zápasy. Zaujal třeba i tím, že nebyl sobecký, ukázal cit v herních situacích, nebyl jako chrt, který by sóloval. Byl se podívat i na derby se Spartou, po němž červenobílí dostali mistrovský pohár. Sima byl nadšen, dostal další motivaci, zatoužil si takový zápas zahrát. Přesun se povedlo dotáhnout. Hbitý Senegalec tak za Táborsko neodehrál ani jedno soutěžní utkání.

Na podzim už naskakoval za rezervu Slavie v ČFL. Tým mu věřil, jeho přínos byl cítit, dal čtyři góly. V béčku měl poznávat chod klubu, seznamovat se s ním. Jenže když přišla reprezentační přestávka a většina členů prvního mužstva se rozjela na reprezentační srazy, začal trénovat s Trpišovského okleštěnou družinou. Naskočil na pár minut proti Slovácku v lize, na minutu proti Beer Ševě, na 19 s Leverkusenem. Jinak hrál proti Vltavínu, Benešovu nebo Karlovým Varům.

Na začátku listopadu přišla zkouška v základní sestavě proti Nice, elitnímu francouzskému týmu. Úplně jiný level. „On je takové moje dítě, prožíval jsem euforii. Jsem strašně rád, že se přes Tábor dokázal takhle rychle prosadit. Je to i ocenění pro náš klub. Strašně mu to přeju. Jsem s ním pořád v kontaktu, píšeme si. Je to i takový malý zázrak,“ zářil Brožek.

Slavia uspíšila jeho vývoj. Uvažovala o hostování v lize, ale to padlo. Bude dál růst ve vršovickém kolosu. „Jsem z něj unešený. Je hrozně učenlivý a pracovitý,“ poznává Trpišovský. Skromnost, pokora, pracovitost. To vám o něm řekne každý. Chce se pořád posouvat, trenérů se ptá, co má dělat, aby byl ještě lepší. „Věc, která nás na něm fascinovala, je taky jeho podobnost k Vláďovi Coufalovi, je to neunavitelný hráč. Má velkou budoucnost. Slavia v něm má poklad,“ soudí kouč.