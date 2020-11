Hořká Necidova premiéra. Ruka bez komentáře, Le Giang penaltu neviděl

Další velké jméno je zpátky v české lize. Tomáš Necid, slávistický odchovanec a reprezentační útočník, který v devatenácti letech odcházel do CSKA Moskva za víc než sto milionů korun, naskočil poprvé za Bohemians Praha. V základu, v Karviné odehrál celý zápas. Spokojený nebyl, mluvit o obnovené premiéře ani zprostředkovaně nechtěl.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 8. Bartošák, 72. Qose Hosté: 59. Hůlka Sestavy Domácí: Neuman – Ndefe, Santos, Šindelář (C), Twardzik – Herc (90+2. Haša), Qose (90+2. Dramé) – Mikuš (63. Mangabeira), Ostrák (77. Marek Hanousek), Bartošák – Papadopulos (63. Tavares). Hosté: P. Le Giang – Bederka, Hůlka, Krch (C), Schumacher – Ljovin (84. Nečas) – Vaníček, Vacek (76. Vodháněl), Keita (65. Hronek), Květ (84. Pulkrab) – Necid. Náhradníci Domácí: Bolek, Hanousek, Haša, Želizko, Mangabeira, Dramé, Tavares Hosté: Bačkovský, Jindřišek, Hronek, Pulkrab, Nečas, Vodháněl, Vondra Karty Domácí: Šindelář, Twardzik, Neuman Hosté: Keita, Hůlka, Vaníček Rozhodčí Julínek – Kotalík, Pečenka. Stadion Městský stadion Karviná, Karviná

„Zvládnul to slušně, vydržel devadesát minut a určitě bude do dalších bojů přínosem,“ komentoval jeho výkon trenér Luděk Klusáček. „Je silný ve vzduchu, při standardkách nám může pomoct. Zvažovali jsme ho hned v základu, jeho startu napomohla i absence Davida Puškáče, který odpadl po testech.“

Necid přišel do Bohemians jako volný hráč, minulé dvě sezony odehrál za ADO Den Haag v Nizozemí. Dopředu bude přínosem. O tom není pochyb. V Karviné mu ale premiéru zastínil nešťastný moment z 69. minuty. Za nerozhodného stavu 1:1 mu po hlavičce v pokutovém území sklouznul míč na ruku. Rozhodčí, ani hráči Karviné, si toho v první moment pořádně nevšimli. Na situaci upozornil až sudí u VAR. Pavel Julínek si šel akci prohlédnout ze záznamu a písknul penaltu. Tu suverénně proměnil Kristi Qose.

Karviná - Bohemians: Necid zahrál v pokutovém území rukou Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

„Penaltu nezpochybňuji, ale těžko se k tomu teď vyjádřit,“ krčil rameny trenér Klusáček. „Víc než tuhle penaltu považuji za špatný moment náš nezvládnutý závěr. To nás ovlivnilo víc.“ Ani brankář poražených Patrik Le Giang si v první chvíli klíčového momentu pořádně nevšimnul.

Le Giang byl z penalty překvapený

„Neviděl jsem to,“ reagoval Le Giang, který právě v Karviné rozjížděl prvoligovou kariéru. „Když sudí říkal, že se půjde podívat na video, bavil jsem se spoluhráči, i s hráči Karviné, a nikdo nevěděl, co se děje. Kdo měl ruku? My nebo oni? Nakonec to byla penalta pro ně, byl jsem překvapený.“

Proti Qoseho ráně sice vystihnul směr, ale neměl šanci. Albánec penaltu pověsil suverénně do horního růžku. „Kopnul to dobře... Nechci říkat, že zápas rozhodla penalta. Spíš jsme měli slabý vstup do zápasu. Rozhodující bylo, že soupeř dal dva góly, my jeden.“

Góly pro Bohemians mohl zařídit právě Tomáš Necid. Po třech ofsajdech ze začátku se dostal do tří solidních šancí. Ve 37. minutě hlavičkoval nad, v 58. minutě jeho nůžky „vychytal“ stoper Martin Šindelář a v 67. minutě si před gólmanem Vladimírem Neumanem posunul špičkou míč až moc daleko. A záhy přišla nešťastná ruka.

„Z výsledku jsem zklamán,“ netajil se trenér Klusáček. „Měli jsme strašidelný vstup do zápasu, dvacet minut bylo absolutně bojácných a pomalých, všechny balony jsme odevzdali soupeři, chyběla nám odvaha a nechali jít Karvinou do vedení. Ve druhé půli už se to zlepšilo, taky jsme se dostávali do tlaku, ale vyložených šancí bylo málo.“