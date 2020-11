Masopust: Pravý obránce? Bránění mám v krvi, učím se od Coufala

Je z něj už pravý obránce? „Já se pořád cítím víc jako záložník,“ usměje se slávista Lukáš Masopust. Ten na kraji defenzivní linie začal nastupovat v poslední době, trenér Jindřich Trpišovský v něm vidí momentálně dobrou alternativu po odchodu Vladimíra Coufala. Od něj se učí. „Mohl by to vyučovat,“ říká o bývalém spoluhráči Masopust, který na postu pravého beka dobře zvládl i utkání proti Mladé Boleslavi, kterou Slavia porazila 1:0.

Jak se s touhle pozicí sžíváte?

„Dobře, jsme jeden tým. Když je někde potřeba vypomoct, myslím, že každý by to rád udělal. Navíc jsem byl vždycky poctivý, bránění mám v krvi. Kluci mi hodně pomáhají, mluví na mě. Já na ně taky, vypomůžeme si navzájem.“

Berete to jako výpomoc, nebo už je z vás definitivně pravý obránce?

„Nevím, jak to mají trenéři. Já se pořád cítím víc jako záložník (úsměv). Ale jak říkám, záleží, jak to vidí trenéři.“

Jak se vypořádáváte s tím, že musíte hrát víc defenzivněji?

„Musím říct, že v tomhle mi hodně pomohl Cuf (Vladimír Coufal). Když jsem viděl nějaké sestřihy, nebo když sleduju, jak hraje v Anglii, vzal jsem si od něj hodně. Bránění, nabírání hráčů, kteří jdou za obranu. On by tohle mohl vyučovat. Také mám bránění v krvi. Odmala jsem hodně bránil, protože to po mně trenéři chtěli.“

Jak utkání proti Mladé Boleslavi hodnotíte?

„Kladně. Měli jsme dobré šance, předvedli jsme skvělé kombinace. To platilo hlavně v první půli, ve druhém poločase už na nás bylo vidět, že jsme měli v nohách čtvrteční zápas. Naše hra už nebyla tolik přesná. Ale týmovým pojetím jsme to zvládli a zvítězili.“

Cítili jste, že ve druhé půli vám ubývaly síly?

„Boleslav změnila rozestavení, začala nás víc napadat. Na rozehrávku bylo míň místa, od nás už asi ani nebyla taková nabídka. Navíc terény začínají měknout, jsou podmáčenější, takže je i na nich těžší pohyb.“

Stav byl pořád 1:0. Strachoval jste se o výsledek?

„Vůbec ne, dozadu jsme hráli výborně týmově. Nebál jsem se, klukům jsem věřil.“

Proč jste nepřidali druhou branku?

„Chyběla nám větší kvalita, měli jsme zachovat víc klidu, protože šance jsme měli velké. Je naše škoda, že jsme skóre ještě v první půli nenavýšili. Mohli jsme utkání dohrávat víc v klidu.“

Vítáte, že je teď reprezentační pauza?

„Myslím, že teď jsme měli těžké tři zápasy, pauza některým bodne. Já i řada dalších hráčů jedeme na sraz, těším se na něj. Potkám se s klukama, se kterými jsem hrál ve Slavii nebo i dřív. Navíc nás čekají tři skvělá utkání.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 7. Olayinka Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář (C) – Masopust (90. Musa), Hovorka (41. Takács), Zima, Oscar – Ševčík, Holeš – Sima, Stanciu (71. Traoré), Olayinka – Kuchta (71. Lingr). Hosté: Mikulec – Jakub Klíma (46. Douděra), Tatajev, Křapka – Zahustel, Janošek (72. Mašek), Túlio (85. Mašek), Mazáň – Budínský (C), Fulnek (46. D. Ikaunieks) – Michal Škoda (72. Drchal). Náhradníci Domácí: Tecl, Takács, Traoré, Lingr, Musa, Vágner, Jurásek Hosté: Douděra, Drchal, Ikaunieks, Šeda, Mašek, Šimek, Mašek Karty Domácí: Oscar, Sima, Lingr Rozhodčí Rejžek – Paták, Kotík (Lerch) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

