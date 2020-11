Slavia v čele, klíčem levá strana: Olayinka roste, Oscar tlačí na Bořila

Rozehranost z Evropské ligy, v níž ve čtvrtek natankovala pořádný barel sebevědomí po skolení Nice, a celkově vyšší kvalita rozhodly ve prospěch Slavie v nedělním zápase s Mladou Boleslaví. Červenobílí porazili hosty ze středu Čech, kteří nastoupili k ligovému duelu po měsíci, 1:0. Další důležitý aspekt? Výborná levá strana „sešívaných“, kterou pokrývali bek Oscar a křídelník Peter Olayinka, jenž vstřelil jediný gól utkání.

Z Olayinky se stává důležitý muž, nigerijská perla vystřelila tři body už nedávno v Evropské lize proti Leverkusenu. „Hraje skvěle, táhne nás, na levé straně si rozumí s Oscarem. Některé situace ale musí vyřešit konstruktivněji pro tým. Někdy to zadrbe, přehraje, ale pak vyjede ze složitých situací,“ podotkl slávistický trenér Jindřich Trpišovský. Olayinka se prosadil už v 7. minutě, když ho krásným pasem poslal do úniku Tomáš Holeš.

Levá strana Slavie fungovala dobře proti Nice i v neděli. Velkou zásluhu na tom má Oscar, který si počínal výtečně. „Souhlasím, že hrál ještě lépe než proti Nice. Roste mu sebevědomí, vylepšil svou mentální stránku, hezky se na něj kouká. Byl jsem z něj teď unešený, z jeho strany byly všechny aspekty, které tvoří individuální výkon, v top úrovni,“ lebedil si Trpišovský.

Dvaadvacetiletý Liberijec zaskočil v obou duelech za nemocného kapitána Jana Bořila, dá se čekat, že na něj bude postupně víc tlačit. Má výbušnost, výbornou techniku i myšlení. „V našem stylu mu to daleko víc sedí na lajně. Má skvělé vedení míče. Když se má ve středu hřiště otáčet s míčem, limituje ho pravá noha, kterou nepoužívá. Na lajně hraje jeden na jednoho,“ vysvětloval hlavní stratég červenobílých.

Oproti utkání s Nice udělal jen jednu změnu, do sestavy vrátil Nicolae Stancia na úkor Ondřeje Lingra. Slavia byla v první půli jasně lepší, ale zahazovala šance, hosty držel výborný brankář Petr Mikulec.

„V prvních dvou zápasech dostal sedm branek, nebylo to pro něj jednoduché. Já se ho rozhodl bránit do poslední kapky krve. Má parametry, aby z něj jednou byl výborný gólman, ale odchytal teprve asi sedm ligových zápasů. Až jich bude mít třicet, můžeme o něm mluvit jako o kvalitním gólmanovi,“ zdráhal se přehnaně chválit boleslavský trenér Jozef Weber.

Ten do druhé půle změnil rozestavení, Boleslav už byla zdatnějším soupeřem, ale přesto ani jednou přímo nevystřelila na bránu. „Před zápasem jsem říkal hráčům, že na úspěch na půdě Slavie se vám musejí sejít tři věci. Musíte podat maximální výkon, což se nám v první půli nepodařilo. Musíte mít štěstí, to jsme neměli. A musíte využít šance, které si vytvoříte, a to se nestalo,“ pokrčil rameny.

Slavii limitovalo neproměňování brankových možností a také vypadnutí stopera Davida Hovorky na konci první půle. V 37. minutě se srazil s Oscarem, kolem nich se motal útočník Michal Škoda. Hovorka byl viditelně otřesený, zkoušel se vzpamatovat, ale pokračovat nemohl. „Má bouli na lícní kosti, motala se mu hlava. Po utkání byl v kabině, komunikoval, ještě podstoupí vyšetření,“ informoval Trpišovský.

Místo něj šel do hry Ladislav Takács. „Hrál dobře, ale trochu nás to rozhodilo, přeci jen David organizuje defenzivu,“ připomněl slávistický trenér. V poslední minutě první půle se ještě srazil opět hlavou se soupeřem druhý stoper David Zima. „Modlil jsem se, aby mohl pokračovat. Naštěstí byl ve stavu, kdy mohl zápas dohrát,“ oddechl si Trpišovský, jehož družina poskočila před reprezentační pauzou do čela ligy. „Kdybych si mohl vybrat, hrál bych dál,“ konstatoval kouč.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 7. Olayinka Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář (C) – Masopust (90. Musa), Hovorka (41. Takács), Zima, Oscar – Ševčík, Holeš – Sima, Stanciu (71. Traoré), Olayinka – Kuchta (71. Lingr). Hosté: Mikulec – Jakub Klíma (46. Douděra), Tatajev, Křapka – Zahustel, Janošek (72. Mašek), Túlio (85. Mašek), Mazáň – Budínský (C), Fulnek (46. D. Ikaunieks) – Michal Škoda (72. Drchal). Náhradníci Domácí: Tecl, Takács, Traoré, Lingr, Musa, Vágner, Jurásek Hosté: Douděra, Drchal, Ikaunieks, Šeda, Mašek, Šimek, Mašek Karty Domácí: Oscar, Sima, Lingr Rozhodčí Rejžek – Paták, Kotík (Lerch) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Trpišovský: Hovorka chtěl hrát, ale motal se. Ve druhé půli jsme nechtěli udělat chybu

