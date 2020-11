Člen komise rozhodčích: Penalta pro Karvinou? Mimořádně složité

Bylo těžké sestavit nominaci rozhodčích na restart I. a II. ligy?

„Myslím, že ne. Udělali jsme to podle nejlepšího vědomí a svědomí, nakonec i průběh kola potvrdil, že to bylo celkem v pořádku. Nějaké chyby rozhodčích tam byly, ale to k fotbalu patří. Nic zásadního, žádné ovlivnění.“

K tomu se ještě dostaneme. Z listiny rozhodčích zmizeli rozhodčí, kteří byli obviněni v kauze Romana Berbra a spol. Museli jste ji nějak doplňovat?

„Zatím ne, naše komise k tomu nemá mandát. My máme zajistit obsazování rozhodčích na zápasy do konce roku. Jak se budou jména rozhodčích v té nešťastné aféře objevovat, budeme to řešit individuálně.“

Takže počítáte s tím, že do toho někteří rozhodčí ještě spadnou?

„Nechci předjímat, uvidíme, jak se ta kauza bude vyvíjet.“

Nejsledovanějším rozhodčím kola byl Pavel Franěk v utkání Plzeň–Sparta (3:1). Co jste říkal jeho výkonu?

„Celé kolo budeme hodnotit v úterý na komisi v Praze, a pak vám řekneme, jsou tam nějaké okamžiky. Ale myslím si, že v globále utkání zvládl. Možná mu paradoxně trochu pomohl i jednoznačný průběh zápasu.“

Takže stížnost Bořka Dočkala na to, že Plzeň nedostávala za své fauly karty, neberete?

„Tohle nebudu hodnotit, bude to záležitost našeho výstupu, který podá pan Kureš nebo někdo ze svazu.“

V uplynulém kole FORTUNA:LIGY byly nařízeny čtyři penalty, z toho tři až na popud VAR. Není to od rozhodčích alibistické?

„Byl jsem přítomen na utkání v Karviné, tam šlo o velmi těžkou situaci, kterou rozhodčí nedokázal v daný okamžik vyhodnotit úplně přesně. I postup delegáta, který to neoznačil za hrubou chybu, byl podle mě v pořádku. Na komisi vše zhlédneme, ale šlo o hodně složitou situaci. A rozhodně o našich rozhodčích nechci tvrdit, že jsou alibisté, to určitě ne.“

Bohemians nicméně proti penaltě, kterou nařídil Pavel Julínek na popud VAR Zbyňka Proskeho podali protest. A nerozumím vašemu tvrzení, že šlo o složitou situaci. Naopak byla zcela jasná, Tomáš Necid při snaze odvrátit míč jej hlavičkoval do své ruky, za což se penalta podle pravidel nepíská.

„Teď to nebudu hodnotit. Situaci jsem viděl v reálu, z tribuny, tam mi nepřišla až tak jasná. Pustíme si videozáznamy té situace a padne oficiální verdikt naší tříčlenné komise.“