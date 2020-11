Hattrick? Daníček dal přednost týmu: Potřebovali jsme, aby se Regi chytil

Už jste se šteloval na hattrick, co?

„Možná mě někde v koutku duše mrzí, že jsem ho nedal. Ale tým je víc než individualita. Potřebovali jsme, aby se Regi chytil a dal gól. Je to pro mužstvo prospěšnější.“

Je pravda, že na vás křikl stoper Hofmann, ať Ciciliovi balon přenecháte?

„Šel jsem si pro to automaticky. Hofi pak na mě houkl, ať nechám kopat Regiho. Problesklo mi hlavou, že vyšel článek, že se mu nedaří a nemá takovou formu, jako když přišel. On je útočník, potřebujeme, aby dával góly. Třeba nám to v budoucnu vrátí a rozhodne nějaké utkání.“

Slovácko - Příbram: Daníček bez potíží proměnil penaltu, 2:0

Bylo divné kopat penaltu na prázdnou tribunu? Za normální situace je hned za brankou hlučný kotel vašich fanoušků.

„Mrzí mě, že tam ti lidé nejsou a nemůžeme to s nimi oslavit. Přitom jsme zrovna dali tolik branek pod kotlem. Je smutné, že s nimi nemůžeme prožívat emoce. Hlavně doma má absence diváků na výkon velký vliv. Fanoušci nás ženou dopředu. Bohužel je situace taková.“

Jak těžký to byl zápas po psychické stránce?

„Dlouho jsme nevyhráli, potřebovali jsme tři body jako sůl. Ono je to v tabulce hodně znát. Podle toho to i na hřišti vypadalo. Za mě to byl živelný zápas se spoustou nepřesností. Ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.“

S Příbramí jste desetkrát po sobě neprohráli. Vnímali jste to?

„Asi se nám proti ní hraje dobře. Před zápasem jsme slýchali, že musíme vyhrát. Ale tyhle zápasy bývají ošemetné. Museli jsme podat koncentrovaný výkon. Doufám, že se nám to podařilo.“