Kolaps Sigmy. Štve to, litoval Nešpor. Mohli jsme přeskočit Spartu...

Jak moc jste si věřil na penaltu?

„Věřil jsem si, jinak bych si ji nebral. Bavil jsem se s Davidem Houskou, který je na penalty určen spíš, ale vzal jsem si ji a proměnil.“

Jenže nakonec váš gól stačil pouze na bod.

„Hrozně mě mrzí, jak to dopadlo. Vím, je to jen fotbal, jsou důležitější věci, ale opravdu to člověka mrzí. Přijde mi, že takových zápasů jsem prožil už moc a hrozně mě to štve, když takhle věnujete dva body soupeři. Pardubice už hrály vabank, vytáhly jednoho ze stoperů nahoru a podařilo se jim v poslední minutě dát gól.“

SESTŘIH: Pardubice - Olomouc 1:1. Nováček zachránil remízu v nastavení

Nepodlehli jste pocitu, že už to máte v kapse?

„Je jasné, že to je o hlavách, o koncentraci. Když tým dostane gól v posledních minutách, je to o minichybách, které mu předcházejí. Měli jsme to dohrát na jejich polovině, být trochu chytřejší, nechat se faulovat... Mrzí mě, že i když to z pohledu diváka nebylo koukatelné, vyvinulo se to tak, že jsme mohli vyhrát. Mohli jsme přeskočit Spartu, odskočit Pardubicím, Jablonci a dalším týmům, co jsou pod námi a být psychicky nahoře.“

Kolikrát jste v kariéře přišel o body v nastavení?

„Opravdu několikrát, zvlášť v Olomouci, už za trenéra Jílka. Pro tým, který dá v poslední minutě gól, je to určitě pozitivní, my si z toho musíme vzít ponaučení. V pondělí si to rozebereme s trenérem u videa, ale zas na to nemůžeme myslet celý týden.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+5. Huf Hosté: 62. Nešpor Sestavy Domácí: Boháč – Prosek, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek (C) (80. Petráň) – Tischler (37. Cadu), Hlavatý, Solil, Pfeifer (68. Ewerton) – P. Černý (68. Huf). Hosté: Mandous – Hála, R. Hubník (C), Poulolo, Zmrzlý (31. Látal) – P. González (84. Zahradníček), Greššák, Houska (88. Sladký), Chytil (88. Zifčák), Falta – Nešpor (83. Daněk). Náhradníci Domácí: Letáček, Čihák, Kurka, Petráň, Cadu, Huf, Ewerton Hosté: Reichl, Daněk, Zifčák, Látal, Zahradníček, Sladký, Beneš Karty Domácí: Jeřábek, Solil, Jiří Krejčí Hosté: Látal, Sladký Rozhodčí Ginzel – Flimmel, Ratajová Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

Pardubice - Olomouc: Šok! V páté minutě nastavení krásnou střelou srovnal Huf, 1:1

Pardubices - Olomouc: Jeřábek nesmyslně odstrčil Nešpora, penalta!