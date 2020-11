Příbram má první výhru. Snad nebude poslední, doufá trenér Horváth

Příbram se nadechuje. Poslední tým FORTUNA:LIGY před týdnem remizoval v Brně a teď má první vítězství v sezoně. „Odvedli jsme solidní výkon,“ chválil trenér Pavel Horváth po domácí výhře 2:1 nad Mladou Boleslaví, která jej dost možná zachránila ve funkci. „Nejsem pitomej: osm zápasů jsme nevyhráli a změna na postu kouče je to nejjednodušší, co se dá udělat. Ovšem já mám čistý stůl a dělám všechno pro to, abychom byli úspěšnější.“

Ulevilo se vám?

„Jsem strašně šťastný, hlavně za hráče. Už minule v Brně vyslali signál, že si uvědomují, v jaké jsme situaci. Urvali jsme tam bod a teď jsme poprvé vyhráli. Začíná být vidět, že jsme tým konsolidovali, a proti Boleslavi jsme odvedli solidní výkon. Ustálila se nám sestava, kluci jsou déle spolu. Ulevilo se mi a jsem za první vítězství rád, stejně jako všichni v kancelářích a hráči v kabině.“

Bodovali jste podruhé za sebou. Zvedá se Příbram?

„Před dvěma týdny jsme na Slovácku padli na dno, hráli jsme tam fakt strašně. Neměli jsme štěstí, dostali jsme dva góly z penalt. Minule v Brně jsme se od toho dna odrazili a budeme dělat všechno pro to, abychom si tuhle vlnu udrželi. Neříkám, že teď budeme všechno vyhrávat, ale jsem přesvědčený, že můžeme hrát s každým. I se Spartou jsme hráli dobře, ale prohráli jsme. Totéž se nám mohlo stát i proti Boleslavi: soupeř vedl a měl další velkou šanci, ale my to dokázali ustát a otočit to. Kluci si věří, i když ne všechny akce jsme dotáhli a dohráli tak, jak se o tom bavíme.“

V čem jste se zlepšili oproti startu sezony?

„Vrátili se nám někteří hráči po zranění, ovšem pořád se to míchá a zasahuje do toho koronavirus: hráči vypadnou na deset dnů, což týmu neprospívá. Změny v sestavě nejsou ve fotbale výjimečné, ale potřebujeme najít nějaký základ s tím, že na tom můžeme stavět. Proti Boleslavi jsem viděl tým, který chtěl vyhrát, byť nám průběh zápasu nebyl nakloněný. I přes výhru máme pořád na čem dělat, některé situace jsme měli dohrát líp.“

Rozhýbalo vaši hru poločasové střídání záložníka Tomáše Pilíka, nebo se ve druhé půli zvedl celý tým?

„Pilda to určitě rozhýbal. Venca Svoboda měl v první půli dvě nadějné věci, ale nedotáhl je. To se může stát, je to mladý hráč, ovšem my o půli vsadili na zkušenost. Pilda šel ze strany sám na bránu a neproměnil to, i když si gól zasloužil. Naštěstí se trefili jíní a doufám, že tohle byl první větší krok k tomu, abychom mohli přidávat další body.“

Vítězný gól vstřelil křídelník Stanislav Vávra: pomohlo, že jste ho během zápasu několikrát hlasitě vyplísnil?

„Jeho handicap je v důrazu před brankou, musí se tam jít na krev. To mi u Standy chybělo, proto jsem na něj byl ostřejší. Ale pozor, nebyl sám. Přišel k nám ze Sokolova, kde nenastupoval pravidelně, ale pro mě je to zajímavý hráč. Něčím si prošel i v osobním životě a je vděčný za šanci, kterou u nás dostal. Má důvěru a splácí nám ji. V každém zápase se dostává do zajímavých situací a Boleslavi dal druhý gól v sezoně. Spoléháme na něj.“

A ještě jedna osobní otázka: cítil jste po dlouhé sérii bez vítězství tlak ze strany vedení?

„Nesnesitelný tlak to nebyl. Nejsem pitomej, osm zápasů jsme nevyhráli. Udělat změnu na trenérském postu je to nejjednodušší, ovšem já mám čistý stůl a dělám všechno pro to, abychom byli úspěšnější. Nespokojenost je při špatné sérii normální, ale vždycky záleží na tom, jak moc si tlak na sebe připustíte. Doufám, že tohle nebude nadlouho poslední výhra.“