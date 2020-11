Čelůstka pomohl Spartě k nule: Naladili jsme se na Lille a derby

Lukáš Juliš dává gól do sítě Teplic a posílá Spartu do vedení 1:0 • Pavel Mazáč / Sport

Prakticky po celý zápas jste hráli s míčem a tlačili se dopředu. Jaké to bylo utkání pro stopera?

„Hráli jsme v podstatě do plných. Směrem dozadu nebylo tolik práce. Je pravda, že v závěru tam domácí měli asi dva závary, kdy jsme v některých akcích ve středu pole polevili. Jinak jsme ale moc práce neměli.“

Bylo to víc o konstruktivní rozehrávce, že?

„Ano, snažili jsme se tvořit, rychle otáčet hru, a hlídat si kontry soupeře. To se nám dařilo. Škoda, že se nám nepovedlo dát rychlý gól. V takovém utkání by nás zklidnil.“

Na vítěznou branku jste naopak dlouho čekali. Nepřepadávaly vás obavy, že by se to nemuselo povést?

„My jsme si v poločase říkali, že si šance vytváříme, že přijdou určitě další. To se i stalo, Julda (Lukáš Juliš) potvrdil obrovskou fazonu. I díky němu jsme to zvládli a máme důležité tři body.“

Při jednom odkopu vám balon nesedl a nakonec skončil nad brankou. Nehrklo ve vás, že by z toho mohl být vlastní gól?

„Někdy se to stane, hlavně tady na těch horších terénech. Když míč rychle padá, někdy se to zkrátka vezme nohou nešikovně. Vteřinu poté jsem si říkal, aby to hlavně přeletělo branku. Věděl jsem hned, že ten odkop nebyl čistý. Nakonec to šlo vysoko nad.“

Zvládli jste vítězně druhé utkání v rozmezí pár dnů. Je to důležité směrem k příštímu týdnu, kdy vás čeká nejprve utkání v Lille a pak derby?

„Já jsem osobně hrozně rád, že se nám povedlo udržet nulu. Snad jsme se výhrou naladili na těžké tři zápasy, které nás teď čekají. Včetně derby.“

Už ho máte v hlavě?

„Určitě se na něj moc těším. Věřím, že jsme dostatečně silný tým na to, abychom ho zvládli. Ještě předtím nás ale čeká Evropská liga, na tu se nyní budeme koncentrovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 65. Juliš Sestavy Domácí: Němeček – Černý, Mareček (30. Radosta), Ljevaković (C) (69. Kováč), Shejbal – Žitný, Jukl, Kučera, Trubač – Moulis, J. Mareš. Hosté: Nita – Plechatý, Čelůstka, Ladislav Krejčí ml. – Vindheim (88. Plavšić), Trávník, Souček, Dočkal (C), Matěj Hanousek (56. Ladislav Krejčí st.) – Juliš, Moberg Karlsson (71. Minčev). Náhradníci Domácí: Radosta, Vondrášek, Šup, Diviš, Kodad, Kováč, Šimeček Hosté: Heča, Lischka, Wiesner, Minčev, Krejčí st., Plavšić, Vitík Karty Domácí: Jukl, Radosta Hosté: Souček Rozhodčí Královec – Mokrusch, Podaný Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice