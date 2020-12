Kučera: Chci probrat lídry, zlepšit obranu a sbírat body. Myslí i na posily

Lukáš Juliš dává gól do sítě Teplic a posílá Spartu do vedení 1:0 • Pavel Mazáč / Sport

V úterý se oficiálně pustil na Stínadlech do práce. Trenér Radim Kučera však před sebou rozhodně nemá snadné úkoly. Na severu Čech zdědil kádr s rozsáhlou marodkou. „Trenérovi Hejkalovi jsem to nezáviděl. V podstatě mu nebylo co vytýkat, protože tým odehrál v kompletním složení snad jeden zápas. Sestava se točila, hráči odpadávali…,“ zastal se svého předchůdce nový kouč Teplic.

Máte už kalkul, kolik bodů chcete do konce roku získat?

„Čeká nás pět kol a každé bude těžké. Chtěli bychom do přestávky získat co nejvíce bodů. Ideální by bylo jich mít nad deset, ale hrajeme dva zápasy doma a tři venku. Doma to musíme zvládnout. A případně urvat něco i venku. Chceme zkrátka rok zakončit mimo sestupové příčky.“

Jaké mužstvo jste v Teplicích zdědil?

„Vidím v něm velký potenciál. Ať už se bavíme o Marešovi, Řezníčkovi, Marečkovi, Hyčkovi, Grigarovi či Vondráškovi. Všechno jsou to zkušení borci, kteří už mají něco odehráno a mají na víc. Trenér Hejkal měl smůlu, že si tým prochází těžším obdobím kvůli velkému počtu zranění. Nicméně budeme chtít, aby se mužstvo pohybovalo v horních patrech tabulky. Parametry na to určitě má, ale musíme dát dohromady hráče, aby byli k dispozici. Pak se teprve ukáže skutečná síla. Body však musíme začít sbírat okamžitě.“

To byl podle vás hlavní problém, když jste Teplice sledoval zvenčí?

„Trenérovi jsem to nezáviděl. V podstatě mu nebylo co vytýkat, protože tým odehrál v kompletním složení snad jenom jeden zápas. Sestava se točila, hráči odpadávali. Pak samozřejmě vylézají na povrch chyby, které vidí každý. Spíš je to i o tom, že hráči jsou nesehraní a naskakují kluci, kteří zatím nemají tolik zkušeností.“

Zmínil jste potenciál v souvislosti se zkušenými hráči. Jak je hodláte opět probudit?

„Budu s nimi mluvit. Proběhnou osobní i týmové pohovory. Na zkušených hráčích by to mělo stát. Od toho se odvíjí i společná součinnost s ostatními členy týmu. Věřím, že to z nich dokážu vymáčknout, aby se z nich stali skuteční lídři. Budou mými styčnými důstojníky, kteří by měli přenášet moje myšlenky a pokyny i na mladé hráče. Navíc třeba Řezníček i Mareš jsou stále v dobrém věku, takže věřím, že je opět nastartuji a stanou se hnacím motorem týmu.“

Budete chtít ustálit sestavu?

„Ano, zapracovat na nějakých automatismech, aby hráči věděli, co mohou jeden od druhého očekávat. Navíc když chcete například zlepšit defenzivu, je lepší, když je sestava ustálená a vydrží pohromadě více zápasů. I to se odráží na výkonnosti. Rád bych také, aby šanci dostali mladí kluci. Vše se ale bude odvíjet od toho, aby věděli, co mají hrát. Chci po týmu, aby více zahušťoval střed hřiště, zlepšilo se posouvání hráčů při bránění. Další z věcí je i kvalitní presování soupeře. Musíme v něm pracovat jako tým.“

V posledních zápasech byl právě v obraně velký problém. Nastupovali spíš záložníci…

„Víme o tom, že tady nás tlačí bota. Bavíme se o tom. Nějaké varianty se nám nabízejí. Uvidíme, jaký bude zdravotní stav po zápase se Spartou. Další věc je, že od zimy by na některé pozice mohli přijít noví hráči.“

Obrana je koneckonců v Teplicích dlouhodobě problém. Máte v hlavě už možnou stoperskou dvojici?

„Už jsem nad tím přemýšlel celé pondělí i úterý. Ještě mě taky napadá varianta, že bychom tam jako bývalí beci vyběhli já s Pepou Dvorníkem (asistent trenéra, pozn. red). Na nejbližší zápas tu dvojku budu muset najít. Uvidíme, jak budou hráči vypadat v tréninku po Spartě. Například takový Knapík, kterého jsem sledoval i v reprezentační dvacítce, by to mohl zvládnout. Chceme, abychom na stoperu měli zdravotně nachystané hráče, ale na druhou stranu občas je důležité, aby hráči v hlavě bolest trochu potlačili a týmu pomohli.“

Takže v zimě se budete shánět hlavně po posilách do obrany?

„Shodli jsme se, že potřebujeme hráče do defenzivy: stoper, levý obránce. Během prosince budeme situaci sondovat, a když bude možnost si někoho během prosince vyzkoušet, abychom s ním v lednu rovnou mohli začít přípravu, bylo by to perfektní.“