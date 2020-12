iSport podcast: Jak je možné, že Sima hraje v Česku? Ovládne Sparta derby?

Už je to jedenáct let, co se Sparta se Slavií naposledy utkaly o prvenství v tabulce. A v posledních letech je to už taky jedenáct zápasů, co Letenští naposledy porazili tým z Edenu. Mají tentokrát ve 297. derby konečně nejlépe našlápnuto k tomu, aby Slavii porazili – a předznamenává taky letošní duel prvních dvou týmů novou dominanci pražských „S“ v českém fotbale?