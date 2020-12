SESTŘIH: Bohemians - Pardubice 1:1. První gól Necida, hosté srovnali

Bohemians nastoupili v lize po 10 dnech. Kvůli vysokému počtu nakažených koronavirem v týmu zamířil klub do karantény a duel s Jabloncem z minulého týdne byl odložen. Na domácí lavičku se vrátil trenér Luděk Klusáček, který naposledy mužstvu kvůli covidu-19 chyběl. Prvoligový debut si v brance vršovického celku odbyl Kouba.

SESTŘIH: Bohemians - Pardubice 1:1. Body se dělily, Necid dal první gól po návratu

„Klokani“ začali výborně a v sedmé minutě se ujali vedení. Pulkrab z pravé strany našel Necida, který z hranice malého vápna zakončil do prázdné branky. Jednatřicetiletý útočník ve čtvrtém ligovém utkání po podzimním příchodu do Bohemians poprvé skóroval. V nejvyšší české soutěži se předtím naposledy trefil v říjnu 2017 v dresu Slavie. Potěšil tím desítky příznivců, kteří zápas sledovali na štaflích přes zídku naproti hlavní tribuně. Kvůli koronavirovým opatřením diváci do ochozů nesmí.

V další šanci Bohemians hlavičkoval Hůlka po rohu nad. Pardubice Koubovu branku v úvodním dějství nejvýrazněji ohrozily v 33. minutě. Prosek však poslal míč hlavou těsně vedle. V závěru prvního poločasu měl velkou příležitost Necid, jenže jeho přízemní střelu z vápna Boháč bez problémů zastavil.

Východočeši po změně stran přidali na aktivitě. Po hodině hry Huf v jasné šanci netrefil z šestnáctky branku. O tři minuty později už ale nezaváhal a po Hlavatého přihrávce prostřelil vyběhnutého Koubu. Jednadvacetiletý útočník vstřelil poslední tři branky Pardubic v lize.

Domácí gólman poté zastavil Ewertonovu přízemní střelu. Na opačné straně se po velkém závaru ve vápně netrefil Vaníček, následnou Necidovu ránu z voleje vychytal Boháč. Na konci mohl Huf strhnout vedení na stranu hostů, jenže branku těsně minul. Pardubice venku v ligové sezoně nevyhrály čtvrtý z pěti zápasů.

Bohemians v úterý čeká dohrávka 9. kola v Jablonci.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 7. Necid Hosté: 63. Huf Sestavy Domácí: Kouba – Köstl, Krch (C), Vondra – Hronek (82. Keita), Hůlka, Novák (56. Nečas), Květ (68. Jindřišek), Schumacher (82. F. Hašek) – Pulkrab (56. Vaníček), Necid. Hosté: Boháč – Prosek, Šejvl, Toml, Surzyn – Jeřábek (C) – Tischler, Hlavatý (86. F. Čihák), Solil (90+1. Cadu), Pfeifer (46. Ewerton) – P. Černý (33. Huf). Náhradníci Domácí: Jindřišek, Ljovin, Keita, Nečas, Hašek, Vaníček, Kořének Hosté: Letáček, Čelůstka, Čihák, Petráň, Cadu, Huf, Ewerton Karty Domácí: Köstl, Necid, Hronek Rozhodčí Hrubeš – Paták, Batík Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

Bohemians - Pardubice: Závar před bránou hostů gólem neskončil!

Bohemians - Pardubice: Obrovská šance hostů! Huf sám před brankářem zahodil možnost na vyrovnání

Bohemians - Pardubice: Na centrovaný míč si naskočil Prosek, jeho hlavička šla jen těsně vedle tyče domácí brány

