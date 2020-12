Kozel: Rozhodl Svozil, to jsou paradoxy... Strkanici jsem uklidňoval

Nejdřív penalta proti vám, pak Pokorného vyloučení a nakonec vítězný gól v nastavení. Co na takový průběh derby říkáte?

„Vzhledem k průběhu a okolnostem zápasu jsme dokázali vytěžit maximum. Bylo to derby, válka, pro fotbal moc místa nebylo. Nezačali jsme dobře, do penalty jsme byli pasivní. Opava hrála nátlakově, čekali jsme, že to tak může být, protože jsme viděli její minulé zápasy a ve všech hrála prvních dvacet minut výborně. Na nás bylo vidět, že jsme hrozně dlouho nehráli, všechno jsme dělali moc pomalu. Podržel nás Lašty, díky němu domácí neproměnili penaltu. Pak jsme se zlepšovali, ale paradoxně jsme po našem rohu dostali červenou kartu.“

A celý druhý poločas jste odehráli v deseti...

„Tím byl dán ráz zápasu. Pomohlo nám střídání, Martin Fillo po třech týdnech mimo a jednom tréninku? Klobouk dolů. Byli jsme dobře organizovaní, Opavě dělalo obrovské problémy se do nás dostávat. Využili jsme standardku k penaltě, kterou jsme naštěstí proměnili. V této fázi byla Opava docela bezradná, ale jeden nákop, kdy se na hrot vysunul Žídek, dokázala využít. Vypadalo to na rozdělení bodů, ale zaplaťpánbůh jsme dokázali využít i druhou standardku. Fleiši (Jiří Fleišman) to hezky trefil a Jarda Svozil to hezky dohrál. Díky tomu vezeme tři body, jsme spokojení.“

SESTŘIH: Opava - Baník 1:2. Dramatický závěr derby! Hlavou rozhodl Svozil

Díky Svozilovi, bývalému hráči Opavy...

„To jsou paradoxy, které se stávají. Navíc nebýt zdravotních problémů, Jarda možná ani nebyl v základní sestavě. Ze začátku na něm bylo vidět, že nehrál dva měsíce zápas, není jednoduché do toho naskočit. Ve druhém poločase už hrál velmi slušně, dobře předvídal. Jsme za to rádi, gól mu přeju.“

On patří k nejemotivnějším fotbalistům v lize, zvažoval jste dlouho jeho start?

„My jsme těch variant moc neměli. Opavu jsme viděli ve třech utkáních, měli problémy v defenzivě, které tentokrát eliminovali tím, že nenastoupil mladý Večerka, jenž byl u spousty rozhodujících momentů. Ale dopředu si dokázali vytvořit nebezpečné situaci s Teplicemi i se Slavií, což není jednoduché. Ofenzivně nejsou špatné mužstvo, nechtěli jsme jim na začátku něco nabídnout, nakonec se to penaltou nepovedlo. Bylo to vyústění jejich vstupu. Ale my jsme věděli, že máme na lavičce šikovné hráče, kteří nám mohou pomoct. Bohužel tím vývojem se tam nedostal třeba Pepe Mena, i Tijaniho jsme eventuelně chtěli dát k druhému útočníkovi. Jenže vývoj zápasu byl jiný, museli jsme se přizpůsobit. A myslím, že jsme udělali správné řešení.“

Opava - Baník: Azevedo proměnil penaltu hravým obloučkem, 0:1!

Sám jste to naznačil – fotbal nic moc. Čím to bylo, že hra nefungovala?

„Ještě v sobotu jsme byli nuceni reagovat na stav, který letos je. Chtěli jsme hrát jinak, v jiném rozestavení, ale testy i po karanténě nedopadly dobře. Jeden ze tří hráčů, který to ještě neměl a měl být v základní sestavě (Filip Kaloč – pozn. red.), byl ve čtvrtek bohužel pozitivní. Všechno, co jsme celý týden dělali, jsme mohli v pátek hodit do koše. Změnili jsme některé věci, museli jsme přihlédnout i k tomu, aby někteří vydrželi celý zápas. Takže klobouk dolů před středopolaři, Jánošem a Tetourem, i Holzer vydržel devadesát minut po nemoci. Fotbalově to nebylo dobré, ale byla to daň za naši situaci výsledkovou i zdravotní. Potřebovali jsme výsledkově uspět, jsem strašně rád, že se nám to povedlo i v deseti. Paradoxně nám to pomohlo, semkli jsme se a hráli taktičtěji. Opavě to určitě vyhovovalo méně.“

Co se dělo po závěrečném hvizdu? I vy jste byl v té strkanici.

„Nevím, kvůli čemu to vzniklo, ale byl jsem tam situaci uklidňovat. Emoce pracují naplno a v první půli vycházely prvotně od domácích, kteří pořád něco chtěli. S tím se musí v derby počítat, zažil jsem i zápasy Slavia vs. Sparta, tak to prostě je. Ale když už utkání skončilo, nechtěl jsem, abychom kromě Pokorného třeba ztratili ještě další hráče za nějaké zbytečné věci.“

Opava - Baník: Hromadná šarvátka po konci zápasu! Zavadil vyjel na rozhodčí

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 86. Žídek Hosté: 78. de Azevedo, 90+1. Svozil Sestavy Domácí: Fendrich – Hrabina, Didiba, Žídek (C) – Helešic (75. Šcudla), Tiéhi, Zavadil (36. Jan Řezníček), Lukáš Holík (87. Wybraniec), Mondek (75. Harazim) – Dordić (75. Rataj), Juřena. Hosté: Laštůvka (C) – J. Pokorný, Svozil, Stronati – Holzer, Jánoš, Daniel Tetour (90+3. D. Buchta), de Azevedo (89. Mu. Tijani), Fleišman – Kuzmanović (46. Fillo), O. Šašinka (56. Zajíc). Náhradníci Domácí: Šrom, Harazim, Večerka, Řezníček, Wybraniec, Rataj, Šcudla Hosté: Budinský, Tijani, Fillo, Buchta, Mena, Jirásek, Zajíc Karty Domácí: Žídek, Dordić, Helešic, Juřena, Rataj, Šcudla, Zavadil Hosté: J. Pokorný, J. Pokorný Rozhodčí Franěk – Nádvorník, Dobrovolný Stadion Stadion v Městských sadech, Opava

