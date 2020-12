Kováč zůstává trenérem Opavy: Schůzka s vedením byla konstruktivní

V sobotu večer ze sebe sotva dostával nějaká slova. A když už, tak opavský kouč Radoslav Kováč po prohraném slezském derby s Baníkem (1:2) naznačoval teze o tom, že neví, jestli to má pro něj v SFC s takovou dále cenu. Byl zlomený způsobem porážky, neskutečnými hrubkami, jalovou ofenzivou a nečitelnými klubovými vyhlídkami do budoucna. Až se zdálo, že trenérův konec je nevyhnutelný. Úterní schůzka s vedením však určila, že Kováč zůstává a chystá tým na Boleslav.

„Jsem zničený, mluvím v emocích, ale přemýšlím dál, jestli to má smysl. Jsem 400 kilometrů od rodiny, dostáváme rány, je to decimující...“ překvapil Radoslav Kováč na tiskové konferenci po duelu s Baníkem.

„Musíme se pobavit co dál. Jestli někoho přivedeme nebo co. Pokud ne, nedává to pro mě smysl. Musíme si nastavit nějaké věci. Já hráče miluju, makají, ale mají limity. Musí být důrazná debata, jestli chceme něco v Opavě budovat. Já jsem trenér, výsledky nemáme, jde to za mnou. Proto se chci o tom s vedením pobavit,“ dodal.

Jak Kováč naznačil, tak se v úterý stalo. Podle informací iSport.cz řešilo klubové vedení ze všeho nejvíce právě zimní přestupový termín.

Kouč dostal příslib posil, byť z velké části by mělo jít o borce na hostování. SFC nemá prostředky na přestupy zvučných jmen, ale neměl by mít problémy uvolnit peníze na mzdy kvalitních hráčů, kteří patří ambicióznějším klubům.

„Nechtěl bych to moc rozpitvávat, ale bylo to konstruktivní,“ prohlásil Kováč ve čtvrtek.

To už nezněl tak zlomeně, v jeho hlase byl opět cítit entuziazmus Slezany vytáhnout ze spodních pater. „V sobotu to bylo složité, protože jsem cítil, že tohle může naši situaci zlomit. Odehráli jsme proti Baníku výborný první poločas, prohrát tímto způsobem bylo strašně těžký. Ale vyspali jsme se z toho a jdeme dál.“

První novou tváří, která by jeho tým mohla posílit, je Marek Matocha z Líšně. Třiadvacetiletý střední záložník na podzim ve druhé lize zaujal pracovitostí, vstřelil dva góly. Do Opavy dorazil na týdenní test, aby dokázal, zda stačí prvoligovému tempu, a má cenu jej angažovat.

Do sobotního domácího utkání s Mladou Boleslaví však Matocha samozřejmě nenastoupí. Zároveň po výměně trenéra ve středočeském celku Kováč těžko může odhadnout, jak nastoupí soupeř.

„Je to strašně nečitelný. Pan Jarolím je velmi kvalitní trenér, takový lišák, který umí mančaft připravit. My se ale musíme hlavně soustředit na sebe a dát konečně víc než jeden gól,“ řekl.

