Drsné derby mezi lavičkami! Kováč zvažuje budoucnost: Jsem zničený

Přestože slezské derby nemohli navštívit fanoušci, i v tiché atmosféře cloumaly na obou stranách obrovské emoce. Penalta, červená karta, další pokutový kop, vítězný gól Baníku (2:1) v nastavení... Jak to tak bývá, i po závěrečném hvizdu sudího Pavla Fraňka bylo dost co řešit. Chvíli to dokonce vypadalo tak, že dojde k potyčce, která je vidět na videu.

Opavské rozčílil zejména Patrizio Stronati, vyhlášený srdcař Baníku, který po konci duelu směrem k domácí lavičce nadšeně křičel, že Ostravští jsou vládci Slezska.

A to se zase nelíbilo druhé horké hlavě, Pavlu Zavadilovi , který si takový projev nechtěl nechat líbit. Vznikla mela, do které se zapojili členové realizačního týmu i hráči.

„Úplně zbytečně to vyhecoval Stronati, Chápu emoce, ale vždycky by měl být nějaký respekt k soupeři a neskákat před domácí lavičkou a bít se tam do prsou. Pro mě absolutní neúcta k nám všem,“ kroutil hlavou opavský kapitán Jan Žídek.

I oni si nicméně hodně podobně užívali vyrovnání v 86. minutě právě z Žídkovy hlavy.

Zio se prý s někým pohádal, tak jsem šel za Zavošem (Pavlem Zavadilem), ale nevím, co po něm řvali. Třeba (Lumír) Sedláček nám nadává pokaždé od první minuty i v přípraváku, ani radši nebudu říkat ta slova... Bylo to zbytečné, ale stalo se,“ reagoval kapitán Baníku Jan Laštůvka, na kterého navázal i jeho kouč Luboš Kozel.

„Nevím, kvůli čemu to vzniklo, ale byl jsem tam situaci uklidňovat. Nechtěl jsem, aby někdo dostal další červenou kartu a příště nemohl nastoupit,“ popisoval. „Ale emoce už v první půli prvotně vycházely spíš od domácích, furt něco chtěli. To tak v derby bývá, zažil jsem i pražská derby „S“ a vždycky je to vyhecované.“

Sympaticky se k celé věci postavil i trenér SFC Radoslav Kováč : „Kdybychom zápas otočili, možná bychom dělali to samé. My jsme jim ty emoce bohužel umožnili, našimi stupidními chybami dovolíme, aby tam po nás Stronati pořvával,“ vysvětloval hodně zklamaným hlasem.

Celých devadesát minut naplno prožíval, své svěřence povzbuzoval, věřil, že Opava krizi zlomí právě v extrémně ostrém mači proti největšímu rivalovi. Jenže neproměněný Žídkův pokutový kop a triviální hrubky (Juřenův penaltový faul, Ščudlův faul před rozhodující standardkou...) Slezany opět potopily.

„Jsem zničený, mluvím v emocích, ale přemýšlím dál, jestli to má smysl. Jsem 400 kilometrů od rodiny, dostáváme rány, je to decimující...“ překvapil Kováč novináře.

„Rezignace? To ne, ale musíme se pobavit co dál. Jestli někoho přivedeme nebo co. Pokud ne, nedáví to pro mě smysl. Musíme si nastavit nějaké věci. Díky systému jsme konkurenceschopní, ale máme mladé a málo gólové mužstvo. Mě fakt zabíjí, že se bojíme jít do šance, kvalita v koncovce není. To není nic proti hráčům, já je miluju, makají, ale máme limity. Musí být důrazná debata, jestli chceme něco v Opavě budovat. Já jsem trenér, výsledky nemáme, jde to za mnou. Proto se chci o tom s vedením pobavit.“