Slavia dala zelenou, dva hosté hrát ale nebudou. Skončí Hedvábná stezka?

Slavia zapůjčila do Liberce hned sedmero hráčů, dva z nich do vzájemného zápasu nenastoupí • Koláž iSport.cz

Nechat hrát, nebo vystavit celé sedmičce stopku. Slavia v létě poslala do Liberce nadměrný náklad, sahat Severočechům před nedělním vzájemným duelem do sestavy přesto nebude. Hráči hostující U Nisy mohou proti svému zaměstnavateli nastoupit a ukázat realizačnímu týmu z Edenu, co v nich je. Tedy pokud budou chtít. Ne všichni se totiž do mače se „sešívanými“ ženou, absence se zřejmě bude dotýkat hlavně dvojice středopolařů. Podle informací deníku Sport má jít o Michala Berana a Jakuba Hromadu.

Jde o „Hedvábnou stezku“ českého fotbalu. Liberec si se Slavií vyměnil v létě desítku jmen: Jan Kuchta, Tomáš Malínský, Ondřej Karafiát a Michal Beran se přesunuli nastálo do hlavního města, poslední zmiňovaný pak po pražské přípravě obratem upaloval zpátky na hostování. Talentovaný dvacetiletý záložník uzavřel šestici dalších jmen, na nichž se oba kluby domluvily už předtím.

Právě pevné spojení mezi oběma kluby, které vyústilo v obří přesuny, fanoušky neponechalo v klidu. Severočeši čelili fórům o slávistickém béčku, ve Vršovicích zase dostávali dotazy na téma, jestli budou moct dočasně přesunutí hráči proti mateřskému klubu nastoupit. „S panem Ludvíkem Karlem (libereckým majitelem) si občas píšeme. Shodujeme se, že se s nadsázkou jedná spíš o West Ham a jeho béčko s céčkem,“ nadhodil v podcastu „Mezi námi fanoušky“ Jaroslav Tvrdík už během října.

Slávistický šéf si zároveň pevně stál za názorem, že poslat početnou výpomoc do Liberce bylo výborným tahem. „Sázka na skupinu vyšla oběma klubům. Hráči se zviditelnili, na Mohameda Tijaniho dokonce přišla už nabídka,“ vysvětloval s dovětkem, že celky pomohly skomírajícímu pohárovému koeficientu. „Hráči jsou v hledáčku jiných skautů, než by byli, kdyby hráli třeba v Jihlavě,“ dodal Tvrdík.

Podle mládežnického reprezentačního kouče Davida Holoubka vydělali – nehledě na ekonomickou stránku – hlavně Pražané. „Hráči na hostování si vyzkoušeli Evropskou ligu, takové zkušenosti už jim nikdo nevezme. Ale Liberec předvedl v předkolech i skupině skvělý počin, společně s postupem Slavie zvýšil svůj kredit i kredit celé ligy,“ hodnotil.

Zbývalo odpovědět na zásadní otázku: Měla by sedmička hostujících na severu mít možnost nastoupit proti mateřskému klubu ve FORTUNA:LIZE? Úřadující mistr vyřešil problematiku rázně, rozhodnutí nechal na Slovanu, všem hráčům dal zelenou. „Museli jsme to povolit. Neuměl bych si představit, jak by zápas vypadal, kdybychom řekli ne. Byli bychom směšní před celým českým fotbalem. Slavia a její kádr musí mít ambici porazit kohokoli,“ vysvětloval Tvrdík.

V českých poměrech jde o věc minimálně nezvyklou, podle Holoubka byla možnost zakázat hráčům start proveditelná. „Určitě by to šlo. Liberec by s tím poradil, Pavel Hoftych je v tomto ohledu výborný trenér. Asi by musel dát na lavičku juniory, ale zvládl by to,“ věděl kouč, pro nějž je chování Slavie zajímavé. Že dohoda platí, potvrdil po pohárovém duelu s Crvenou Zvezdou i trenér Slovanu Pavel Hoftych. Nenastoupí ale všichni. Někteří hráči totiž v obecné rovině nechtějí proti kmenovému klubu hrát.

Ve Slovanu by se mělo konkrétně jednat o absenci dvojice Michal Beran–Jakub Hromada. U obou středních záložníků je pravděpodobné, že se v zimě zapojí do přípravy Slavie a o jejich neúčasti v nedělní bitvě rozhodl realizační tým Severočechů. „Určitě existují hráči, kteří proti svému klubu nechtějí nastoupit. Pokud vnímají dění citlivěji, může pro ně být situace složitá,“ přemítal Holoubek, který si prošel Libercem a pražskou Spartou, zná tak oba úhly pohledu.

Hoftych si pochvaloval jednání s Edenem. „Debata se Slavií proběhla na nejvyšší úrovni, byla korektní. Můžu říct, že nenasadíme hráče, kteří se v zimním termínu přidají do její sestavy. Nebylo by korektní, aby hráli proti Slavii, když už za dva týdny budou sedět v její kabině."

Beran, jenž je ve spojení se slávistickým šéfem, zájem o odehrání zápasu údajně příliš neměl. Naopak třeba Jan Matoušek se na vzájemnou bitvu těší, bude mít zvýšenou motivaci. „Každopádně jsme dlouho o povolení startu přemýšleli,“ pokračoval Tvrdík. K dalším výrazným šachům by podle něj mezi oběma kluby dojít v budoucnu nemělo. „Nebudeme opakovat, že do jednoho klubu pošleme sedm hráčů. Zároveň se však nebude opakovat, že budeme chtít najednou tolik hráčů ze Slovanu. Situace byla specifická a vyšla,“ uzavřel Tvrdík letní „stěhování národů“ mezi severem a metropolí.