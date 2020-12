Hoftych: V klubu se měly snižovat stavy. Koho nesmí nasadit proti Slavii?

Crvenou zvezdu jste místy přehrávali, potěšil vás výkon?

„Mysleli jsme, že soupeř některé hráče pošetří, přijeli ale v plné palbě. Chtěli u nás zvítězit, šlo o vyrovnané utkání. Měli jsme dobré brejky a standardní situace, zápas mohly vyhrát obě strany. Škoda, že se nám nepodařilo z šancí vytěžit vítězný gól, ale hráči se vydali ze všech sil. Nasazení jsme předvedli obrovské, bylo vidět, že jsme měli konečně energii na to, abychom utkání odmakali opravdu naplno. Možná nám ve finále chybělo trochu štěstí, ale remíza průběhu odpovídá."

Chytal Milan Knobloch, který naskočil do teprve druhého ostrého zápasu v sezoně. Šlo o dopředu připravený plán?

„Milan je šéf kasy. (směje se) Kluci mají nastavených pět tisíc poplatek za start v Evropské lize a on byl včetně dorostenců, kteří nastoupili v Hoffenheimu, jediný, kdo neplatil. Věděli jsme už tři týdny, že nastoupí. Čeká na svou šanci, poctivě pracuje. Víme, že je kvalitní gólman, což prokázal. Působil velmi jistě."

Nakonec jste uhráli ve skupině sedm bodů. Kolik jste čekal před prvním zápasem, že by jich mohlo být?

„Bavil jsem se o tom s naším ředitelem Liborem Kleiblem. Před začátkem skupiny jsem mu říkal, že když jsme s Radkem Látalem postoupili do skupiny s Trnavou, udělali jsme sedm bodů, které nikdo nečekal. Určitě jsme tehdy neměli lepší mužstvo než mámě teď ve Slovanu. Říkal jsem mu, že jsme schopni doma některé body uhrát a přivézt také něco malého z venku. Tipoval jsem pět až sedm bodů a myslím, že jde nakonec o krásný počin. Předčil očekávání. Jsme rádi, že jsme výrazně přispěli do koeficientu, prezentovali Slovan v Evropě a udělali lidem radost."

Z českých týmů máte aktuálně díky úspěšným předkolům na letošním koeficientu největší podíl.

„Je to krásné. Prošli jsme trnitou cestou, kterou jsme si vybojovali v posledním kvalifikačním zápase s Mladou Boleslaví. V předkolech jsme dostali tři těžké soupeře, nakonec jsme ve skupině uhráli sedm bodů. Krásný počin, myslím, že ho docení až čas."

Možná nejvíc ale těší 150 milionů do klubové kasy, ne?

„Když jsem vloni přicházel, debata o financích byla taková, že se klub bude dostávat do spoření. Pokud by se nepodařilo prodat hráče a přivést tým třeba do Evropy, snižovaly by se stavy. Klub by se redukoval. Momentálně se nám podařilo prodat dostatečný počet hráčů a udělat základní skupinu, což je strašně důležité pro stabilitu Slovanu. Pomohli jsme rozpočtu a některým lidem, aby nepřišli o práci. Je tu prostor i pro některé investice, třeba umělou trávu pro mládež... Zajistili jsme příjem a věříme, že pomůže."

Dalo by se bojovat o postup, kdyby vás před zápasy v Bělehradě a Hoffenheimu nezasáhl koronavirus?

„Těžko říct, byla by to z mé strany čirá spekulace. Pro nás je důležité, že jsme nedělali komparz, ale zdatného protivníka. Myslím, že týmy, které postoupily, postoupily zaslouženě.“

Jak se budete za celou cestou Evropskou ligou ohlížet?

„Hráčům jsme už před posledním utkáním poděkovali za jízdu, kterou jsme si mohli užít. Řekl bych, že vůbec nejtěžší byla předkola. V Litvě za stavu 2:1 nás soupeř v silném větru strašně zlobil, byl opravdu hodně nepříjemný. Celkově jsem asi nejpyšnější na to, že mužstvo nepodlehlo covidové hysterii. Soustředili jsme se a šli si za svým tak, abychom došli co nejdál. Ve zvláštní době jsme si žili svým životem, což nás nakonec odměnilo."

Už v neděli vás čeká Slavia. Budete moct do zápasu poslat kompletní kádr? „Debata se Slavií proběhla na nejvyšší úrovni, byla korektní. Můžu říct, že nenasadíme hráče, kteří se v zimním termínu přidají do její sestavy (podle informací iSport.cz Jakub Hromada a Michal Beran). Nebylo by korektní, aby hráli proti Slavii."