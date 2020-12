Starka stojí za Berbrem: Z těch lidí je mi na zvracení, do zadku lezli všichni

Informaci MF Dnes , že by mohl nějakým způsobem před dvěma roky ovlivnit prostřednictvím sudích baráž s Brnem, šéf Příbrami Jaroslav Starka pochopitelně rázně odmítá. „Že bych dával rozhodčím peníze, když nemám ani na výplaty, to by asi bylo složitý,“ říká svým typickým způsobem.

Podle odposlechů, které zveřejnila MF Dnes, po baráži s Brnem „tiše děkujete“ Romanu Berbrovi. Za co?

„S Romanem Berbrem se znám třicet let, neměl jsem s ním nikdy žádný problém a nebudu mít, ať to s ním dopadne jakýmkoli způsobem. Je to člověk, kterého jsem si ve fotbale vždycky cenil a tak to i zůstane. Ale určitě jsem od něj nikdy nepotřeboval žádnou pomoc s rozhodčími, on mě přitom ještě v lize pískal, už jsem starej pitomec. Nikdy jsem mu nevolal: Pomož mi, ztrať za mě slovo. Nikdy. A jestli jsem mu někdy řekl tiše díky, to jsem řekl stovkám lidí. Když napíšete slušný článek o Příbrami, poděkuju stejně i vám.“

Jenže vy jste mu to řekl po úspěšné baráži s Brnem.

„Nechci lhát a nejsem lhář, mám kvůli tomu spoustu sraček, pač jsem upřímnej. Myslím si, že to tak nebylo. Jestli on mi řekl, že je nadšenej, že jsme se udrželi v lize a já mu tiše říkám díky, to nevylučuju, to je možný. Mě spíš zaráží jiná věc.“

Jaká?

„Že novináři mají odposlechy k dispozici. Já jsem své s policií zažil, vím, co oni umějí. Spis jsem nečetl, nevím, jestli jsou ty úryvky autentické, pravdivé. A to, že je máte vy novináři, je pro mě zarážející, jako vždycky bylo. Že to ti policajti někomu dají, prodají, nevím…“

Tak nemuseli to být zrovna policisté, přístup ke spisu má řada jiných lidí.

„To jsou policajti. Stoprocentně. Ale samozřejmě, že oni řeknou, že to mají i advokáti, takže to padá na kohokoliv. Pro mě je úsměvné, že tohle dva roky staré barážové utkání se teď dostane na přetřes, aniž znám důvod. Ale říkám to i vám: Pojďme si někam sednout, pustit si ten zápas a já ho ku*va s vámi rozeberu. Já se toho nebojím, tam se nestalo nic, za co by stálo děkovat. Doma jsme uhráli kříž, to je všechno.“

Jenže hlavní rozhodčí Petr Ardeleanu byl pak za způsob, jakým odvetu baráže vedl, za trest přeřazen do druhé ligy. A veřejné mínění bylo takové, že vám rozhodně neublížil.

„Veřejné mínění utváříte vy, novináři. Takže ať řeknu cokoliv, je to stejně špatně. Všichni řeknou, že to Berbr zařídil a já jsem mu pak za to poděkoval. Tak to z článku v MF Dnes cítím. Za mě Ardeleanu neudělal nic strašidelného, jestli otočil nějaký faul, nebo dva… To Brnu neprohrálo zápas. Oni prostě hráli špatně. Mrzí mě v tomhle kontextu jiná věc.“

Copak?

„Že si novináři píšou, co chtějí, je v pořádku. Na to mají svaté právo, proto jsou tady. Ale vadí mi článek, který vyšel na iDnesu o Michalu Škodovi, že prý během baráže jednal o přestupu z Brna k nám. A dává se to do kontextu s jeho výkonem, že v odvetě hrál schválně špatně. To mě vůči tomu klukovi mrzí, protože je slušnej a mrzí mě, že jsem o něj přišel. Trenér ho nechtěl, dobrý, takže teď nemám útočníka - hroťáka. Ale teprve po baráži nás oslovil jeho agent Müller, jestli bychom o jeho příchodu nechtěli přemýšlet. A já jsem řekl: Samozřejmě, bereme.“

Jste jeden z mála lidí, ne-li jediný, kdo mluví o Romanu Berbrovi po jeho zatčení pěkně. Překvapuje vás to?

„Je mi z těch lidí na zvracení, protože když ho potřebovali, lezli mu do zadku všichni. A teď najednou jsou všichni čistí, morální a říkají: No jo, to je to zlo fotbalu. Takhle já to nevidím. Všichni, kdo ho teď pomlouvají, ho kdysi potřebovali. Já jsem ho nikdy nepotřeboval a vždy jsem respektoval, jak dělá svoji práci. Jeho trestní stíhání mě překvapilo, ale ve fotbale to byl jeden z mála lidí, kdo pracoval vždy na dvě stě procent.“

Takže je podle vás pro český fotbal škoda, že o něj přišel?

„Neříkám ani tak ani tak. Svoji práci na svazu určitě udělal – a nebylo jí málo. Sice byl neoblíbený, ale aspoň fotbal nějakým způsobem řídil. Když pak čtu pana Malíka, že výkonný výbor bude bojovat za očistu fotbalu bez Romana Berbra a Dáši Damkové, schází mi tam aspoň poděkování za práci Dáši, která udělala pro český fotbal a jeho rozhodčí na poli FIFA a UEFA spoustu práce. To jí nemůže nikdo odpárat. Nicméně se toho nedočkala, což je věc pana Malíka a jeho svědomí. Dnes jsou oba ti černokněžníci a podle toho se s nimi zachází.“

Jenže věci, z kterých je Roman Berbr obviněn, jsou zcela zásadní a jdou proti samotné podstatě fotbalu: korupce rozhodčích, sázkové podvody, zpronevěra svazových peněz…

„Hele, zpronevěra, to je samozřejmě složitý. Pokud k ní došlo, ať za ni potrestají třeba i jeho, do toho nevidím. A pokud jde o ovlivňování rozhodčích, co na to mám říct? Já jsem to nezažil, abych říkal, že přijelo komando. Poslední dobou pískají víceméně rovinu, penalt se spíš kope víc proti nám než pro nás, ale já si nestěžuju. Já jsem Berbra kvůli rozhodčím nepotřeboval. Vždycky jen zavřu oči a představuju si, jak ti, co dnes nejvíc křičí, postupovali. Když jsou tak čistí a morální a nikdy nedali nikomu ani halíř.“

Ani v ČFL, kde hraje vaše rezerva, se vám nic nestalo?

„Pan Grimm (hlavní obviněný rozhodčí v kauze – poznámka redakce) mě loni pískal na béčku Slavie, tam mě dost popravil. Tak jsem mu volal, abychom zašli na kafe. A říkám mu: Tome, nechci od tebe nic, nic ti nevyčítám, je to fotbal, v něm se špatný věci stávají. Jen mi řekni, kdo ti dal zadání, abys mě tam takhle zbil. To je všechno.“

Co vám odpověděl?

„No nechtělo se mu, ale nakonec mi odpověděl a já byl uspokojenej. Jméno, to se neurazíte, si nechám pro sebe. (směje se) Když mi někdo ubližuje, chci akorát vědět, kdo za tím stojí. Je to pro mě důležitá informace.“