Sudí Ardeleanu o hovoru s Berbrem po baráži: To mám dělat, že jsem hluchý?

Bylo pondělí, den po barážové odvetě Příbrami s Brnem. Tehdejší místopředseda asociace a pán nad fotbalem Roman Berbr volá v souvislosti s utkáním příbramského bosse Jaroslava Starku a dva dny poté rovněž rozhodčího Petra Ardeleana. Co si povídali?

Pondělí 3. června 2019.

Berbr volá Starkovi a sděluje mu, že „je nadšen“.

Starka odpovídá Berbrovi, že „tiše říká díky“. A dodává, že se ve čtvrtek, tedy za tři dny, ozve a že by se zastavil.

Středa 5. června 2019.

Berbr volá Ardeleanovi. Nejprve se mu směje, že dostane trest, že bude rozhodovat zápasy druhé ligy. Pak dodává, že Jarda je nadšený, že ho pozdravuje a že jim (Brno) „mají vylízat prdel, že za Humpolcem stejně končí dálnice.“

Ardeleanu odpovídá Berbrovi, „že je stejně radši, když je Jarda nadšenej než Brno.“

Tato debata je zpětně tím zajímavější, že již bezprostředně po zápase vzniklo podezření, že se nehrálo fér. Deník Sport ve svém pravidelném hodnocení udělil sudímu „mizernou“ dvojku s tímto vysvětlením. „V závěru utkání šel zkušený rozhodčí na ruku Příbrami. Otočené fauly, nestejný metr. Pouze tříminutové nastavení, ačkoli tři minuty trvalo jenom přerušení pro řádění brněnských fans. Dvakrát zastavil brněnský útok asistent Myška kvůli ofsajdu, pokaždé chybně.“

Ardeleanu: Před zápasem jsem s Berbrem ani Starkou nemluvil

Tehdy Petr Ardeleanu v rozhovoru pro Sport přiznal, že měl nastavit delší čas, jinak spekulace o křivém metru odmítal. „Nesmysl. Určitě ne. Kdo se na to koukal a kdo je soudný, tak nemůže říct, že bych Brnu ukřivdil. Proč bych to vůbec dělal? Proč bych dával kvůli jednomu zápasu hlavu na špalek?“

Také nyní, po objevení policejních výňatků, trvá na své nevině. „Příliš se mi k tomu nechce vyjadřovat, protože ať řeknu cokoliv, jako k zástupci rozhodčích ke mně bude v této době automaticky přistupováno s despektem a nedůvěrou. I přesto chci říct jasně a nahlas aspoň to, že jsem před zápasem v Příbrami nemluvil na jakékoliv téma ani s Berbrem, ani se Starkou. A že mi po zápase volal Berbr? To mám dělat, že jsem hluchý, a nevzít telefon?” vysvětluje s tím, že toto je jeho jediný komentář.

Jaroslav Starka, druhý ze tří hlavních aktérů případu, rovněž považuje možné ovlivnění odvetného utkání baráže za nesmysl. „S Romanem Berbrem se znám třicet let, neměl jsem s ním nikdy žádný problém a nebudu mít, ať to s ním dopadne jakýmkoli způsobem. Je to člověk, kterého jsem si ve fotbale vždycky cenil a tak to i zůstane,” prohlásil pro iSport.cz Starka.

„Ale určitě jsem od něj nikdy nepotřeboval žádnou pomoc s rozhodčími, on mě přitom ještě v lize pískal, už jsem starej pitomec. Nikdy jsem mu nevolal: Pomož mi, ztrať za mě slovo. Nikdy. A jestli jsem mu někdy řekl tiše díky, to jsem řekl stovkám lidí. Když napíšete slušný článek o Příbrami, poděkuju stejně i vám,“ dodal příbramský boss.

Poté, co se v tomto týdnu objevily informace o podezřelé komunikaci mezi Berbrem, sparťanským funkcionářem Josefem Krulou a rozhodčím Pavlem Královcem před finále MOL Cupu mezi Liberecem a Spartou (1:2), zastavila fotbalová asociace Královcovi delegace do konce tohoto roku.

V případě Ardeleanua tak zatím neučinila, možná i z toho důvodu, že tento sudí není nominovaný na žádné z utkání tohoto kola. „Situací kolem rozhodčích a odposlechů, které s nimi a s panem Berbrem unikají do médií, se bude zabývat VV FAČR na svém zasedání příští týden,“ říká předseda asociace Martin Malík.