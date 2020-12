Yunis vylekal brankáře a zavěsil: Nachystal mě mentální kouč

Jak vás napadla ta gólová akce?

„Co si pamatuji, tak jsem zůstal po centru na zadní tyči a pomalým krokem jsem se vracel. Viděl jsem, že brankář chce vykopávat, tak jsem ho chtěl oběhnout, neměl jsem v úmyslu jít do něho. Jenže v ten moment, kdy jsem byl vedle něho, se mě lekl a já už toho jenom využil.“

Tepličtí hráči se ale rozčilovali. Došlo tedy ke kontaktu?

„Nevím, proč se domácí zlobili. Vůbec jsem brankáři do výkopu nechtěl sahat. Jen jsem ho obíhal a on se mě lekl. Určitě vám to potvrdí i on. Pustil míč a já zakončoval do prázdné branky.“

Už se vám to někdy povedlo?

„Ne, nikdy. Ani si za poslední dobu nepamatuji, že by se takhle kuriózní gól někomu povedl.“

Brankář Němeček vás poté dvakrát vychytal. Šlo ty situace řešit lépe?

„Tohle nás v posledních třech zápasech sráželo, že jsme nedokázali přidat druhý gól. Šance jsme na to přitom měli. Martin Hála se tam zjevil v zajímavé příležitosti. Škoda. Nebudeme se na to ale vymlouvat. Teplický brankář chytal fakt dobře.“

Ligu jste si zahrál po půl roce. Jak jste se cítil?

„Hodně jsem se na to těšil, navíc když jsem šel do základu. Dělal jsem vše pro to, abych se mohl vrátit. Trénoval jsem na víc. A myslím, že to manko nebylo znát. Možná u konce mě trochu bolelo koleno.“

V minulé sezoně jste nedal ani jeden gól. Čím vším jste vlastně prošel?

„Minulý ročník bych porovnával spíš s podzimem, kde jsem neměl tolik štěstí. Na jaře jsem odehrál snad jeden zápas v základní sestavě. Nyní na to musím navázat, protože od útočníka se branky čekají.“

Ligový gól jste vstřelil po roce a půl. Jak to prožíváte?

„Vyplácí se tvrdá práce, kterou jsem si prošel. V poslední době jsem navíc pracoval s mentálním koučem, který mě dokázal nachystat a myslím si, že je to dobrá věc.“

Vybavíte si vůbec poslední ligovou trefu?

„Ano, bylo to v dubnu 2019 na Slavii.“