iSport podcast: Kniha o Trpišovském. Co na ni řekl kouč a co o něm nevíte?

Spolu s redaktory Štěpánem Filípkem a Janem Podroužkem se nový iSport podcast zaměřil i na vůbec první knihu, kterou vydává Edice Sport – autorský portrét Trpišovský: Úplný příběh milionového trenéra. Co jste o trenérovi Slavie ještě nevěděli a co věděl o vydání knihy sám Trpišovský? Jak ho zformoval prales, kdo je nejdůležitější člen jeho realizačního týmu, a prosadil by se svým stylem práce taky v zahraničí?

Nejen tomu, ale kauze okolo Romana Berbra i vašim diváckým otázkám a aktuálnímu dění – pozici kouče Guľy v Plzni, nebo šanci sparťanských mladíků po dobrém výkonu proti AC Milán – se věnovalo aktuální vydání iSport podcastu, který moderuje Martin Vait.

0:00 Co je na současné kauze nejzávažnější? Proč šly úniky ven zrovna teď a o čem to svědčí?

13:09 Dělají sudí hloupé? Jakou roli má Josef Krula v aféře a ve Spartě?

34:51 Jak vznikala kniha o Jindřich Trpišovském? Co o ní věděl a řekl sám trenér?

43:14 Nakolik Trpišovského zformoval prales? Kdo je nejdůležitější člen jeho realizačního týmu?

59:18 Co se děje s Musou a má smysl nahrazovat Guľu Radou? Měli mladí sparťané dostat víc šancí?