Vrba: Kontakty mám, něco se rýsuje. Spartě by pomohl, bojí se ikona rivala

Na konci října skončil v bulharském Ludogorci, od té doby je bez práce. Zkušený trenér Pavel Vrba by ovšem rád nové angažmá zase našel. A to brzy! „Kontaktovaly mě kluby v Česku i v zahraničí,“ prozradil v novém díle pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport s tím, že by se nějaký celek mohl v dohledné době najít. Vladimír Šmicer, ikona Slavie, pak vyjádřil obavu, aby Vrba nakonec neskončil ve Spartě.

Sedmapadesátiletý kouč získal s Ludogorcem ligový titul, v nové sezoně se mu však podle představ nedařilo. Nejdřív nevyšla kvalifikace o Ligy mistrů, v Evropské lize pak mužstvo nezískalo ani bod. A k tomu nečekané ztráty na domácí scéně. Vrba tak v Bulharsku nakonec nezůstal ani rok.

„Mám ambice najít Pavlovi nové angažmá. Je to renomovaný kouč, který je bez práce. Mě to trápí,“ prohlásil v TIKI-TAKA moderátor Petr Svěcený s tím, aby další hosté navrhli, kde by bývalý trenér Plzně či reprezentace mohl zakotvit.

„Pavel by měl trénovat naše nejlepší týmy, ale teď je to asi složitější. Já bych ho samozřejmě nejradši viděl někde na lavičce,“ podotkl bývalý útočník Jan Koller. „U rybníka,“ reagoval dobře naladěný Vrba.

Vzápětí ale sám přiznal, že by se rád do fotbalu co nejdříve vrátil. „Nějaké kontakty mám, něco se rýsuje. Ozvaly se kluby z Česka i ze zahraničí. Bylo to spíš oťukávání, kdyby náhodou. Doba teď novým trenérům moc nepřeje. Když se nehrály zápasy, tak nikdo neměl důvod něco měnit,“ poznamenal Vrba.

„Uvidíme, co se objeví. Ale možná se nějaký klub v brzké době najde,“ doplnil ještě. Na dotaz, jestli není ve hře opět plzeňská Viktoria, reagoval stručně. „To už asi ne.“

Podle Vladimíra Šmicera, dalšího bývalého reprezentanta, by však mohlo být reálné Vrbovo působení ve Spartě.

„Na Plzeň taky říkám ne. Trenér tam už byl dvakrát a odvedl takovou práci, že překonat ji je těžký. Byl u nejúspěšnější éry, ale návrat pak ke konci už nebyl tak idylický. Mně z toho vychází Sparta. To bych se bál, že jí pomůže, Pavel mnohokrát dokázal, že je skvělý trenér. Takže bych byl rád, aby si našel něco v zahraničí,“ usmál se Šmicer, velký slávista.

