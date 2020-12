Vrba: Nejraději bych začal trénovat už v lednu. Jaké kluby ho zajímají?

Brzy to budou dva měsíce od chvíle, co Pavel Vrba skončil v bulharském Razgradu. Odpočívá doma v Přerově, ale fotbal bedlivě sleduje. Nejen v televizi, někdy i přímo na stadionech. Že by mu práce pomalu začala chybět? „Pokud to půjde a někdo mě osloví, nejraději bych začal trénovat už v lednu,“ přiznal čerstvě 57letý trenér v Olympijském podcastu Radiožurnálu . Mluvil i o tom, zda ho zajímají spíš zahraniční kluby či zda si dokáže představit návrat do Plzně či Baníku.

Na začátku prosince navštívil Pavel Vrba druholigové utkání Dukla-Hradec Králové (1:1) po boku jemu dobře známého mladoboleslavského manažera Františka Myslivečka. Kamery je spolu zabraly a zkušený funkcionář, jenž se zná s úspěšným koučem z působení v Plzni, pak pro iSport.cz vysvětloval, že nešlo o pracovní schůzku: „Jen jsme si spolu zašli na zápas, který byl podle nás zajímavý. Pavel si stejně chce do zimy odpočinout, teprve pak zváží, co a jak dál.“

Mysliveček nemlžil: Mladá Boleslav mezitím provedla trenérskou rošádu, kdy Jozefa Webera nahradil Karel Jarolím, nikoli Vrba. Otazníky nad jeho budoucností nicméně veřejnost řešit nepřestala.

Logicky, když je tak zvučné jméno momentálně volné. A taky – jak naznačil Olympijský podcast Radiožurnálu – nakloněné novým výzvám. Samozřejmě za předpokladu, že bude nabídka zajímavá. Především koncepcí.

„Nemám důvod hned chodit do dalšího angažmá, ta šance byla hned po mém konci v Bulharsku, ale rozhodl jsem se, že do konce roku to nebudu pokoušet. Musím si nejdřív všechno zjistit. Mohl jsem jít na pět měsíců někam do zahraničí a pak se vrátit domů, ale to mi nedávalo smysl, nemělo to žádný význam. Nemohl jsem to přijmout. Ale pokud to půjde a někdo mě osloví, nejraději bych začal trénovat už v lednu. Jestli to bude v zahraničí nebo v Česku, není podstatné. Jde o vizi,“ řekl v rozhlasovém pořadu Vrba.

Řeč se samozřejmě stočila k „jeho“ Plzni, kde se po neúspěchu v Evropě a zejména posledních špatných výsledcích viklá pozice Adriana Guľy...

„Momentálně to nevidím jako mou cestu. V médiích čtu, jak jsou tam s trenérem spokojeni, takže není důvod nic měnit. To je právě jedna z těch důležitých věcí: když něco funguje a je tam shoda, není důvod něco bourat. Vůbec to nevidím tak, že bych se teď měl do Plzně vracet. Spíš bych měl možná začít někde jinde a uspět tam,“ řekl na rovinu. Deník Sport však v minulých dnech upozornil na to, že Guľova pozice v Plzni je ve vážném ohrožení a z posledních výsledků panuje ve vedení značné rozladění.

„Přiznám se, že s vedením klubu si od mého konce nijak netelefonujeme. Prostě to dopadlo, jak to dopadlo. Rozloučili jsme se férově. Netvrdím, že tam nikdy nejezdím a nepotkám se ve městě s některými hráči. Ale ne v tom smyslu, že bych si s nimi dal schůzku, prostě se potkáme, když jdeme naproti, pozdravíme a pokecáme. Komunikace není problém, ale je pravda, že momentálně ten kontakt s klubem moc nemám,“ dodal ještě vzápětí, aby bylo jasno, že Viktoria opravdu není téma.

Baník je má srdcová záležitost

Tím je spíš ostravský Baník, ke kterému vzhledem ke své minulosti a zážitku z mistrovského titulu v roce 2004 Vrba dlouhodobě chová velké sympatie. Z Přerova na Bazaly by to měl po novém úseku dálnice hodinu cesty. Do Kroměříže, kde žije majitel Václav Brabec, ani ne půlhodinku.

Právě ambiciózní boss, jenž slezský celek svými financemi zachránil od nejhoršího, se navíc netají tím, že by chtěl po letech značku FCB opět dostat mezi špičku. Ideálně za pomoci vlastních odchovanců a lidí, kteří mají ke klubu vřelý vztah a vědí, jak fungují tamní specifika.

Co se infrastruktury týče, řadí se Baník už nyní k úplné elitě. A byť je Vrba na české poměry díky svému CV označován za drahého trenéra, v tomhle případě by velmi pravděpodobně jednání na financích neztroskotala. Ostravští navíc v lednu u Luboše Kozla ukázali, že se umějí plácnout přes kapsu. Současného kouče museli vyplatit z FAČR a pak mu dali lukrativní dlouhodobou smlouvu.

„Vždycky jsem říkal, že Baník je moje srdcová záležitost, protože jsem tam v patnácti letech začínal s větším fotbalem. Zažil jsem tam generaci Vojáčků, Knappů, Rygelů, Radimců, Ličků, Daňků, Albrechtů... Tenkrát hráli pravidelně poháry a o titul. Přál bych Baníku, aby se ta doba vrátila, protože si to Baník zaslouží. Jak historicky, tak regionem, který fotbalem žije víc než jinde. Pokud by nabídka přišla, rád bych si s majitelem sedl, aby mi vysvětlil svou vizi. A pak se můžeme bavit dál. Jsem přesvědčený, že Baník je dobře nastartovaný k tomu, aby brzy okupoval horní příčky tabulky,“ odpověděl někdejší reprezentační kouč.

Chce klub s vizí, délka smlouvy není podstatná

Pak už muž, jenž na Mikuláše oslavil 57. narozeniny, nemluvil o konkrétních klubech, ale svých obecných požadavcích směrem k případným zájemcům. Má něco za sebou, může si vybírat.

„Uvidíme, jestli nějakou nabídku dostanu. Ale vůbec se nebráním tomu, že bych pokračoval v kariéře v Česku. Záleží na tom, co by ten klub chtěl. Nechci jít tam, kde nikdo neví, co bude za čtrnáct dní. Spíš by mě zajímal klub, který má nějakou vizi a který chce jít nějakou cestu. Byl bych rád, kdyby to bylo po dohodě s majitelem, který by mi řekl, co chce po mně a co by si obecně představoval. Samozřejmě není důvod dělat mi smlouvu na deset let,“ rozesmál se.

„Ale i já sám bych chtěl, aby to mělo nějakou návaznost. A když se nedaří a někdo není spokojený, tak ať se rozejdeme normálně. A ne že si budeme lhát. Délka smlouvy není podstatná,“ uzavřel Vrba.

FORTUNA:LIGA má na programu poslední čtyři podzimní kola, pak hráče čeká krátká přestávka a už 16. ledna start jara.