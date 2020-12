Dusno v Olomouci! Látal fénoval: Některým našim borcům se nechce

Počtvrté v řadě olomoučtí fotbalisté remizovali 1:1, tentokrát doma s Českými Budějovicemi . A pokaždé je ten scénář stejný: Sigma vede, ale zápas nedotáhne do vítězného konce. To, co Hanáky zdobilo na začátku sezony, začíná připomínat zmar z ročníku předchozího. Další plichta naštvala i kouče Radoslava Látala: „Ubíjí mě to! Některým našim borcům se nechce, pak to takhle dopadá.“

Když se Olomoučtí dostali ve 34. minutě do vedení po Nešporově penaltě a navíc k tomu i do početní převahy, protože českobudějovický stoper Maxim Talovierov dostal za svůj faul červenou kartu, zdálo se, že Hanákům jde v úterý vše na ruku a šňůra tří remíz bude přetržena.

Jenže ne, statečně bojující hosté nakonec zaslouženě vyválčili bod díky střídajícímu Lukáši Jánošíkovi a zejména skvělému přístupu. Makali, bojovali a plichtu náležitě oslavili.

Olomouc - České Budějovice: Talovierov zatáhl ve vápně Nešpora, červená karta a penalta! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Zato na domácí straně už bouchly saze trenérovi Radoslavu Látalovi, jenž se na tiskové konferenci pořádně rozohnil.

„Nedisciplinovaností a netaktickými věcmi to nedotáhneme bohužel do vítězného konce. Můžeme si říkat, co chceme,“ kroutil hlavou, než spustil fén.

„Jestli někteří nejsou schopni hrát v deseti proti soupeři doma, ať na hřiště radši ani nechodí a zůstanou doma. Není to poprvé, můžeme na to upozorňovat, ukazovat videa. Jeden se na to vyflákl, ulevil si... O tom to je. Některým našim borcům se nechce, pak to takhle dopadá,“ zvyšoval kouč hlas.

„Jestli se trenér naštval, ani se mu nedivím,“ přidal se pak kriticky i útočník Martin Nešpor, jenž vybojoval na podzim již třetí penaltu.

„Tohle se stát v Bohemce, ani nechci říkat, co se děje v šatně. Hráči, kteří mě vychovali, by si nenechali takhle utéct čtyři zápasy. Dnešní generace lidí tomu fotbalu bohužel moc nedává. Jestli si to někdo přečte, je mi to už s prominutím u prdele. To není normální. Rychlík, Sňozík, Hartig by tam nechali duši. Je to o povaze, charakteru, co tomu kdo dá,“ pokračoval Nešpor.

„Nejhorší je hledat chybu ve druhých. David Jarolím mi vždycky říkal, že mám začít u sebe. Není to furt o nějakém povídání nebo vyříkání si, musíš fotbalu dávat maximum. Mně je u zadku, jestli si nevypracujeme šanci, ale se*e mě, že to ztrácíme. Nikdo si neumí říct nic na rovinu. Když jo, tak se každý urazí. Pak si štěbetají ptáčci něco za zády, to je nelidskost. Musíme začít tvrdou prací a být koncentrovaní. Ztrácíme zápasy, ztrácíme prémie. Je to na ho*no,“ řekl třígólový forvard, který však odmítl, že by byla chyba v nesjednocené kabině nebo napjatých vztazích.

„Není to o kabině, ale každý si musí sáhnout do svědomí sám. Já jsem co na srdci, to na jazyku. Někdo si mě tím váží, někdo mě bere za konfliktního. To je asi naše česká populace... Někdo to do očí vezme, ale u nás 95 procent ne. A za zády vás sekají. V Polsku, Boleslavi, Spartě to tak fungovalo. Říkala se pravda. Hartig by mě naháněl v šatně, byly tam vítězné typy. Nebylo jim to jedno, nebyli lhostejní. Vždyť my čtyřikrát vedeme 1:0, pak si to necháme vždycky utéct. Může tady být Brückner, Uličný nebo Guardiola, ale na hřišti jsme my. Je to o našem přístupu,“ dodal Nešpor.

Momentální uspokojení na Andrově stadionu může pramenit z toho, že Hanáci dobře odstartovali sezonu a na rozdíl od minulých ročníků se nemusejí klepat někde dole.

„Samozřejmě že borci jsou spokojení. Máme 21 bodů, spadnout nemůžeme, o poháry asi taky nic... Co jim chybí? Nic, mají pohodičku. Je to tady x let, řešíme to tady už rok a půl. Vrací se to, co bylo v minulé sezoně. Oni si to musí v hlavách přebrat. Vyslechnou si video, sklopí hlavu. Je nerozhází, ani když řvu? Tak ať jdou hrát okresní přebor. A když se to snažíte v 65. minutě okysličit, tak tomu ti střídající ani nepomůžou...“ uzavřel Látal.