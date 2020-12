Limberský se smál po chybě gólmana: Bylo to dělo! Mluvil i o pokoře

Většinou se trefí jednou, maximálně dvakrát za sezonu. Když ale zamíří přesně, stojí to za to. David Limberský proti Teplicím zvyšoval na 6:0 přesnou střelou zpoza vápna, po demolici Teplic měl úsměv od ucha k uchu. „Poučili jsme se,“ hlásil sedmatřicetiletý matador a stále klíčový hráč Viktorie Plzeň.

Pomůže vám výhra 7:0?

„Dneska jsme hráli dobře od první minuty. Ale třeba v Jablonci jsme také odehráli super první půli, jenže ta druhá byla špatná. Jsme rádi, že jsme se poučili a vydrželi celý zápas v takovém tempu. Je od čeho se odrazit, za to jsme rádi.“

Ulevilo se vám?

„Nechceme si to dávat do hlavy, každý zápas je jiný. Jsme rádi, že jsme šli do vedení 3:0, ale ani tak jsme nechtěli dopustit, aby Teplice snížily. Jsme rádi, že jsme pak navyšovali skóre a zaslouženě vyhráli takovým rozdílem.“

Těší vás, že jste vydrželi v plném nasazení až do konce?

„Už jsme byli hodně hladoví po vítězství. Tenhle tým má velkou kvalitu, je škoda, že jsme nezvládli předchozí zápasy. Věřím, že se máme od čeho odrazit, máme na to, abychom atakovali horní příčky. Věřím, že na to navážeme, ale víme, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Jedeme s pokorou na Slovácko a potřebujeme zase výhru.“

Vychutnal jste si svou druhou trefu v sezoně?

„Letělo to ze třiceti metrů do víka, gólman neměl šanci, byla to skvělá rána (úsměv). Po pravdě to trošku zaplavalo, gólman měl asi trošku horší výhled, ale určitě to měl chytat nebo minimálně vyrazit, asi to byla jeho chyba. Ale bylo to fakt dělo. (smích).“

Vy jste neúspěšně střílel už v prvním poločase?

„To jsem se trošku vyplašil, letělo to na druhou stranu na tribunu, to se moc nepovedlo. Ale byli jsme všichni střelecky aktivní, klukům to určitě pomůže. Jedeme dál a musíme šlapat.“

Zvládnete takhle i zbývající dva zápasy do Vánoc?

„Kvalita týmu tady je, vidíme to i na trénincích. Musíme se od toho odrazit, sebevědomí nám půjde nahoru. Ale po Spartě jsme sebevědomí měli taky nahoře, pak nám to moc nepomohlo. Přidáme k tomu pokoru a s tím jedeme na Slovácko pro tři body.“