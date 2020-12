Rozebrali jsme Tvrdíkovy výroky: Berbr? Asi síla zvyku. Udička na Simu

Podle jeho slov už to přišlo, nabídka na Abdallaha Simu z týmu slavné evropské soutěže. Kromě toho se Jaroslav Tvrdík v pořadu České televize Studio Fotbal – Dohráno Plus vyjadřoval i ke kauze kolem „taťky“ Romana Berbra, ke spolupráci Slavie s Libercem a navrhl i pár zlepšováků pro komisi rozhodčích. Jak vidí jeho výroky Deník Sport?

O nabídce za Simu

„Dostali jsme nabídku na deset milionů eur z top evropské ligy. Ten klub se nám omlouval, že víc dát opravdu nemůžou, že to má určitá rizika. Že takové příběhy se občas vyskytují a že není jisté, jestli je ten hráč schopen držet si svou výkonnost i dál. Máme ale nejlepšího trenéra, a když si Sima udrží formu a bude zdravý, tak nemáme kam spěchat. Přes zimu není jeho odchod na pořadu dne, ale naučil jsem se nikdy neříkat nikdy, kdyby dorazilo padesát milionů eur...“

Deník Sport:

První hlasitá zpráva, že kdosi touží po zářivém Abdallahu Simovi. Jaroslav Tvrdík byl sice konkrétní ohledně částky, ale velmi tajemný co se týče zájemce. Ruku na srdce, kdo to asi byl, když podle slov šéfa „sešívaných“ na klub rovnou poslal udičku na více než čtvrt miliardy korun a ještě se omlouval, že víc dát nemůže? Za devatenáctiletého hocha, který za áčko hraje sotva dva a půl měsíce a podle Tvrdíka sám přiznává, že Simova výkonnost v budoucnu je nečitelná.

O kauze Berbr

„My nikdy nelobbovali, aby se zápas naklonil v náš prospěch, a jestli jsem řekl panu místopředsedovi (Romanu Berbrovi) svůj názor, tak patrně jadrnými slovy. Ten telefon byl všehovšudy jeden, tehdy jsem byl opravdu rozhořčen, bylo to emotivní derby.“

Deník Sport:

Jaroslav Tvrdík se přiznal k jednomu telefonátu s Romanem Berbrem, kvůli kterému se také Slavia dostala do spisů monitorujících kauzu kolem rozsáhlé korupce ve fotbale. Šlo o rozhovor, v němž předseda červenobílých „fénuje“ Berbra za to, že se sudí Karel Hrubeš měl v derby v dubnu 2019 dopustit na Slavii křivdy, když odpískal a pak odvolal penaltu na Josefa Hušbauera, načež záložníkovi ještě napálil žlutou za simulování. Zvláštní, že bylo nutné tu chybu rozhodčího řešit zrovna s Berbrem, který se od vlivu na sudí v poslední době příkladně distancoval. Asi síla zvyku, že ukazovák na tepu doby drží „taťka“. Držel, než ho z vlastního lhaní vyvedlo zatčení...

O komisi rozhodčích

„Vím přesně, co bych chtěl od vedení svazu. Nastavit pevná pravidla pro komisi rozhodčích, pravidla pro komunikaci rozhodčích s kluby, co se smí a nesmí. Vidím problém taky v tom, že členové komise nejsou plně placení profesionálové, že jsou to amatéři, kteří chodí řídit komisi ve svém volném čase. Nechápu, jak tento stav může být zachován. Měli by mít mandát na dva nebo tři roky a během té doby by byli neodvolatelní, aby je nemohl někdo úkolovat a hrozit jim, že je druhý den odvolá. Neexistují žádné normy, třeba kariérní řád rozhodčích, etický kodex, komise taky přestala zveřejňovat tresty rozhodčích a nevidím ani důvod, proč by komise rozhodčích nemohla dělat otevřená jednání pro novináře. Mohl by být stanoven i jeden funkcionář z každého klubu, který bude legitimně přicházet na komisi a říkat tam své výhrady, to je naprostý standard. To mohou být způsoby, jak se vypořádat s tou šedou zónou.“

Deník Sport:

Klidně amen, to není špatný nápad. I když 32 nakrknutých bafíků se těžko odbavuje...

O spolupráci se Slovanem Liberec

„Kdybychom chtěli jen jednoho hráče, asi by tak velká výměna neproběhla. Oba kluby ale mají podobnou trenérskou filozofii, Jindra (Trpišovský) si rozumí s trenérem Liberce (Pavlem Hoftychem), podle toho ten nezvykle vysoký počet hráčů na hostování, Liberec pak byl pro nás těžší soupeř než Sparta. Vyšlo nám to i strategicky, Liberec se i díky téhle spolupráci dostal do skupiny Evropské ligy. Já jsem spokojen, teď pojďme přemýšlet kvůli koeficientu, jak příště dostat do Evropy pět silných celků.“

Deník Sport:

Slovo do pranice by to bylo, kdyby se nechystala od nadnárodních autorit regulace hostování mezi dvěma kluby. Pro fotbal menšího rozpětí a formátu, jako je ten český, by takový holport mohl opravdu pomoci i slabším lépe proklouznout do evropského poháru. Třeba si ale šíbři najdou cestu, klesající koeficient by mohl být společným zájmem i jinak největších rivalů.