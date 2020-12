Kotal: Problém byl v soubojích. Čelůstky se ptal na bratra, Nita potěšil

Dá se říct, že jste dali Pardubicím lekci z produktivity?

„Myslím si, že v prvních patnácti minutách jsme tam kromě gólu měli ještě další dvě šance. Kdybychom je proměnili, tak asi řešilo průběh utkání. Neproměnili jsme a Pardubice se následně dostaly do hry. Měli jsme problém s jejich pohybem a napadáním. Jsem rád, že to v závěru zklidnil náš druhý gól.“

Čím si vysvětlujete, že po dobrém začátku, kdy jste měli utkání pod kontrolou, hra najednou začala být rozháraná? Bylo tam hodně ztrát a nepřesností.

„Víte, přijede soupeř, nováček, který nemá co ztratit, hraje uvolněně. My jsme ale hlavně prohrávali druhé míče. Když jsme balon získali, tak třetí přihrávka byla špatná. Snažil jsem se hráčům říkat, ať si přihrávají do prostoru, abychom se vyvarovali soubojů, protože v nich jsme tahali za kratší konec. Chtěli jsme vše řešit přihrávkou na hráče a soupeř, který hrál s obrovským nasazením, nás v soubojích přehrával. To byl hlavní problém.“

Lukáš Juliš vstřelil svůj devátý gól v lize. Potvrdilo se, jak má dobrý výběr místa a timing?

„Určitě ano. Nicméně celá ta akce byla pěkná. Konečně jsme zakombinovali. Bylo tam více přihrávek před finální situací. Na to jsme hráče připravovali, že to chce trpělivost. Přijde mi, že se kolikrát snažíme rychle dostat míč nahoru. Jsou ale situace, kdy je potřeba změnit rytmus hry, podržet míč, připravit si šanci. Pardubice jsou velmi dobrým soupeřem, remizovaly se Slavií, vyhrály hodně utkání, takže byly v absolutní pohodě. Jsem proto rád, že jsme zvládli druhé utkání, kdy výkon nebyl ideální, a máme tři body.“

Druhý gól dal Ondřej Čelůstka, který nastoupil proti svému bratrovi Tomášovi. Vnímal jste na něm před zápasem nějakou zvýšenou motivaci?

„Spíš jsem se ho ptal, jestli nemá od bratra nějaké informace, jak budou hrát (úsměv). Žádné informace nám ale nepodal. Brali jsme to samozřejmě spíše jako legraci. Pardubice dlouhodobě znám, s jejich dvěma trenéry jsme spolu hrávali. Po zápase jsem jim gratuloval, že mají dobrý tým, který hraje organizovaně a velmi dobře. Jsem rád, že jsme je porazili a neobdrželi jsme gól.“

Florin Nita tým v tomto ohledu opět podržel. Splácí naplno vaši důvěru?

„Máte pravdu. Florin předvedl minimálně dva tři vynikající zákroky. Jsem rád, že důvěru, kterou dostal, nám vrací. Zasloužil si ji, protože dlouhodobě pracoval na trénincích, i když nechytal. Mnohokrát jsme to řešili s trenéry brankářů. Nakonec se ukázalo, že naše rozhodnutí, dát na něj, vzal za správný konec a stal se důležitým článkem mužstva.“

Do utkání nezasáhl Filip Souček, který v posledních zápasech nastupoval v základní sestavě. Byly příčinou zdravotní důvody?

„Počítáme, že bude hrát příště v Opavě. Naše série je náročná. Hráli jsme Evropskou ligu, zápasy jdou rychle po sobě. Mnoho hráčů se vrací po zranění, ale nemají vůbec čas se připravit pořádně kondičně. Vycházíme tedy ze zdravotního stavu hráčů a jejich připravenosti. I proto je v sestavě mnoho změn, s čímž souvisí, že nám chybí dlouhodobá sehranost.“

Po delší době dostal naopak šanci v základu Srdjan Plavšič. Jak se vám jeho výkon líbil? Působil aktivně, v úvodu se podílel na prvním gólu.

„Má spoustu předností, na druhou stranu ale i mnoho nedostatků. V některých situacích předržuje míč, byť by to mohl řešit přihrávkou. Konečně je u něj vidět efektivita. Škoda, že mu neuznali gól v Lille, který byl nádherný. S Pardubicemi asistoval na gól, takže jsem rád, že se u něj efektivita, s níž měl problém, zlepšuje. Když naskočí, tak je platný.“

Dávid Hancko odehrál během čtyř dnů druhé utkání. Je to signál, že se jeho zdravotní stav lepší?

„Kdyby nebyl schopný hrát, tak bychom ho nepostavili. Je otázka, co dál. Měl druhý zápas ve čtyřech dnech, uvidíme, co to s ním udělá. Čeká nás Opava, z tohoto pohledu je ta zátěž enormní. Bereme to ale, jak to je. Pokud řekne, že je schopný hrát, nastoupí. Pokud ne, tak ho budeme muset nahradit.“