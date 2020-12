Látal kroutil hlavou: Penalta Baníku? K smíchu. Někdo si dělá, co chce

Vypadá to, že váš minulý fén na mužstvo zabral. Líbil se vám výkon a přístup?

„Výkon byl dobrý až na jednu Šašinkovu šanci. Kluky jsem za něj pochválil. Bohužel jsme spoustu šancí neproměnili, mohli jsme přidat na 2:0 a rozhodnout. Škoda, protože je to opět 1:1, ztratili jsme dva body. Ale byl to úplně jiný zápas než třeba s Příbramí, tentokrát jsme šlapali devadesát minut. Zasloužili jsme si víc.“

Takže kritika tentokrát asi nebude, že?

„V žádném případě. Chyby tam samozřejmě byly, hlavně neproměněné šance, pak Šašinkova gólovka a penaltový okamžik. Nechtěli jsme čekat na soupeře, chtěli jsme být aktivní. To nám pomohlo. Kluci ukázali, že jsou v dobré kondici, presovali jsme celý zápas. Body jsme ztratili spíš jindy. Tohle byl úplně jiný výkon než předtím, budeme na něj chtít navázat.“

Kdybyste po poločase vedli aspoň o dvě branky, mohlo být hotovo, že?

„Těžko říct, zápas se nějak vyvíjel. Ale kdybychom dali gól Mojmírem Chytilem do šatny, mohlo to být jiné.“

Co říkáte na výkon Jana Laštůvky?

„Je to můj velký kamarád, už minulý zápas proti nám se mu povedl. To samé dnes, bez něj bychom si odvezli výhru.“

Nezdála se vám penalta moc přísná?

„Nebudu to rozebírat, je to k smíchu. My trenéři furt dostáváme žluté karty, ale někdo si dělá, co chce. Nic se nemění, je to k pláči.“

Jakub Yunis byl podruhé v základu, dal druhý gól. Jste s ním spokojen?

„Už v Teplicích podal výborný výkon, ale útočníky točíme v náročném programu. Jsem s ním spokojený, splnil, co jsme po něm chtěli. Děkuju mu za výkon, rotovat budeme i nadále.“

Kombinačně jste byli velmi silní, ukázalo se, že to ve středu pole jde i bez Lukáše Greššáka?

„Ano, chtěli jsme soupeře vysoko napadat, proto jsme vypustili klasického defenzivního záložníka. Bylo to o běhání, rozhodli jsme se pro jinou sestavu.“

Tomáš Zahradníček se nevlezl do nominace, bylo to proto, že vás minule naštval u vyrovnávací branky?

„Máme 23 hráčů v kádru. Vybíráme hráče podle zdravotního stavu a formy. Rozhodli jsme se pro jiné.“