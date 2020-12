Pravidlový expert: Limberského vybíjená je jenom na žlutou

Plzeň dostala na Slovácku čtvrtý gól a domácí Patrik Šimko od radosti napálil balon znovu do sítě. David Limberský to neunesl, balon popadl a rukou jím po Šimkovi mrštil. Docela prudce. Trefil ho někam mezi záda a hýždě. Ve vybíjené perfektní počin. Fotbal má ale jiná pravidla. Červená, nebo žlutá?

Jedno jisté – byl to úmysl. Jenže ani to neznamená, že mělo následovat vyloučení. Podle předsedy pravidlové komise a člena komise rozhodčích Jiřího Kureše dokonce nemělo. „Pravidlově se jednalo o udeření míčem. Červená to podle pravidel být nemusí a pro mě ani není. Vycházím z definice a výkladu hrubého nesportovního chování, za které se červená v těchto případech uděluje. Vyloučení má následovat, pokud hráč ohrožuje zdraví a bezpečnost druhého, případně pokud je útok veden do obličeje či do hlavy. To se nestalo,“ vysvětluje Kureš své důvody pro žlutý trest.

Přesná definice „hrubého nesportovního chování“ podle platných pravidel zní: „Hráč se dopustí hrubého nesportovního chování, pokud použije nebo se pokusí použít nepřiměřenou sílu nebo brutalitu vůči soupeři mimo boj o míč. Hráč, který mimo souboj o míč úmyslně udeří soupeře nebo jakoukoli jinou osobu do hlavy nebo do obličeje, a to rukou nebo paží, se dopustí hrubého nesportovního chování, vyjma případů, kdy použitá síla byla zanedbatelná.“

Dvě starší odbočky. Té první už je přes dvanáct let. Proto byl v květnu 2008 vyloučen sparťan Tomáš Řepka za úder míčem do brněnského Aleš Besty. Balonem totiž soupeře zasáhl do obličeje.

Mladší odbočka je dvouletá, z prosince 2018. Tehdy v zápase Sparty na Slovácku vyloučil Radek Příhoda sparťana Eldara Čiviče za vražení hlavou do Jana Kuchty. Tehdejší komise rozhodčích – a ano, někdo za tím viděl politiku proti odbojnému Příhodovi – konstatovala, že se mělo jenom žlutit, protože šlo o tu výjimku, kdy „síla byla zanedbatelná.“

Kdo chce přesto vidět Limberského zčervenat, může se chytnout spojení „použít nepřiměřenou sílu“. Plzeňský obránce totiž bezpochyby zasáhl Šimka poměrně zprudka. „To já uznávám, že to bylo na hraně a červená by se dala taky akceptovat. Ale pro mě to je i tak žluté,“ říká Kureš.

To je také pravděpodobně důvodem, proč videorozhodčí Petr Dorušák nevolal hlavního Ondřeje Ginzela k monitoru. Nešlo o zjevné pochybení.

Co ovšem pochybením zjevně je, že Ginzel neudělil Limberskému ani žlutou. Je možné, že přestupek neviděl – v okamžiku Limberského vybíjené už sudí není v záběru a podle záznamu tak nelze určit, zda se na místo činu ještě díval. To samé platí pro asistenta Jiřího Kříže. Ten však měl situaci v zorném poli, protože po brance domácích neběžel k půlicí čáře, jak bývá po gólu obvyklé. Zůstal nedaleko od rohového praporku, neboť se řešilo, zda na začátku akce nedošlo o ofsajdu.

Jak se k věci postaví komise rozhodčích, bude jasno v úterý. Může se přiklonit k názoru svého člena Jiřího Kureše, může ho však také přehlasovat.

