Stronatiho poslední zápas za Baník? Zahraničí láká každého, říká

Znovu odbouchal vše, co bylo třeba. Na zemi i ve vzduchu byl stoper Baníku Patrizio Stronati (26) v Brně téměř neprostupný, i díky němu nakonec Ostravští ubránili těsnou výhru 1:0, kterou jim domácí darovali z naprosto zbytečné penalty. Slezané získali 21 bodů, poskočili v tabulce nahoru, ale řešit se bude právě budoucnost důrazného obránce. Zájem je z maďarského Puskáse, který už na Bazaly poslal konkrétní nabídku, i z polské Poznaně. „Bylo by to oslabení,“ řekl kouč Luboš Kozel.

Vyhrával souboje, hecoval spoluhráče. Opět bylo vidět, jak Patriziu Stronatimu na Baníku záleží. Jenže otázkou je, jak dlouho v něm zůstane. Podle informací iSport.cz budou na Bazalech v následujících dnech probíhat jednání o přestupové částce, která zatím požadavky klubu neuspokojuje...

„Samozřejmě vím, jaká je situace. A nemyslím si, že probíhá nějaké jednání,“ popřel nejdřív kouč Luboš Kozel. „Patrizio má motivaci dostat se do zahraničí, dá se říct, že má asi i nějaký příslib přestup zrealizovat. Když přijdou příznivé podmínky pro klub, asi mu nikdo bránit nebude,“ dodal vzápětí. „Byl bych samozřejmě smutný, kdyby odešel už teď, protože by to bylo oslabení.“

Přestože má trenér v kádru ještě Jakuba Pokorného, Jaroslava Svozila či Oleksandra Azackého, typologicky se Stronatimu nikdo nepodobá. Výhodou je tvrdá noha a hlavně úspěšnost v soubojích.

SESTŘIH: Brno - Baník 0:1. Pátá výhra Ostravy ze šesti zápasů, z penalty rozhodl Azevedo Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

„Že by to byl můj poslední zápas za Baník? Zájem tam je, ale nic oficiálního na stole nemám. Jsem pořád hráčem Baníku a soustředím se na něj. Baví mě za něj hrát, ale mrzí mě, že je to bez fanoušků. Lidi nám dodávají energii, cítím je u srdíčka. Neskutečně nás podporují, takže mi to chybí. Já jsem emotivní typ,“ posteskl si Stronati.

Vzápětí se však řeč opět stočila k interesu Lechu a Puskáse, jehož kouč Zsolt Hornyák by jej chtěl mít u sebe už na startu zimní přípravy 3. ledna.

„Každého fotbalistu láká odejít do zahraničí, každý táta rodiny by ji chtěl zajistit. Takže to mě samozřejmě láká, ale myslím jen na Baník. A jestli by pro mě bylo Maďarsko nebo Polsko krokem vpřed? První týmy v Polsku hrají poháry, myslím, že by to byl krok vpřed. Ale těžko říct... Přál bych si dostat Baník do pohárů, nikdy nevíte, co se stane. Nechávám to otevřené.“

A hodnocení podzimu? „Začátek byl špatný, ztratili jsme tam body. Poté jsme se zvedli, pomohla nám pauza po covidu. Máme dva zápasy k dobru, ale body nejsou jisté. Myslím si však, že ještě můžeme být výš. Pokud budeme pokračovat takhle poctivě, půjde to,“ uzavřel „Zio“.

Brno - Baník: Azevedo proměňuje pokutový kop a Ostrava vede 1:0!