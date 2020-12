Nováček dál jede! V Karviné nakopl Pardubice Petráň: Chtěl jsem se ukázat

Poprvé naskočil v základní sestavě, o motivaci měl postaráno. Pardubický útočník Michal Petráň (28) se v dresu nováčka vrátil do Karviné, kde v minulé sezoně bojoval o místo. I kvůli zranění si pozici v základu nevybojoval a vrátil se do Pardubic. Ve 14. kole FORTUNA:LIGY jim pomohl vítěznou brankou k vítězství nad Karvinou 2:0.

„Působil tady, proto dostal šanci od začátku,“ potvrdil motivační složku pardubický trenér Jaroslav Novotný. „Míša odehrál výborný zápas, dal góla. Počítali jsme s tím, že bude mít velkou motivaci se prosadit. Když jsem s ním mluvil před zápasem, říkal, že tady gól nedal. Tak se ho dočkal teď, jako hostující. Je dobře, že se vrací, po zranění mu chvíli trvalo, než se nastartoval.“

Petráň v minulé sezoně odehrál za Karvinou dvacet zápasů. Trefil se třikrát, ale vždy na hřištích soupeřů. „Těšil jsem se hodně, věděl jsem, kam přijíždím,“ přitakává. „Rok jsem tady hrál, chtěl jsem se ukázat, motivace byla velká. Chtěl jsem dát gól, vyhrát. To se podařilo, za to jsem hodně rád.“

Místo v útoku Karviné se Petráň sice nevybojoval, ale angažmá mu podle jeho slov pomohlo. „Zahrál jsem si po dlouhé době zase ligu, získal spoustu zkušeností. Začátek se mi tady vcelku podařil, vstřelil jsem nějaké góly. Ale pak to bylo jako na houpačce, zranil jsem se a moc příležitostí už nedostával.“

I v Pardubicích je prvním útočníkem David Huf, který v deseti zápasech nasázel pět gólů. Trefil se i v Karviné, když vystřídal právě Petráně. „Hlavně jsme rádi, že když je to do Karviné takovou dálku, tak nejedeme zpátky bez bodů,“ pochvaloval si Petráň. „Začátek a první poločas byl výborný, měli jsme dost šancí, celkově se nám poločas vyvedl. Bohužel jsem šance zahodili (brankář Bolek chytil za stavu 0:1 Ewertonovi penaltu). Druhý poločas nebyl z naší strany dobrý, ale podržel nás gólman, chytil tři, čtyři góly,“ ocenil výkon brankáře Marka Boháče.

Pardubice ze 14 zápasů v podzimní části nasbíraly parádních 22 bodů, drží se nečekaně na špici. Petráň věří, že tak budou i pokračovat. „Nikdo to nečekal, ale kvalitu máme a jen to potvrzujeme. Doufám, že na to navážeme a bude se i dál dařit tak dobře.“

