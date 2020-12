Rada za Guľu? Granát. Ale jako kdyby ho hráči nechtěli, řekl Koubek

Deník Sport už v minulých dnech informoval o tom, že pokud se Plzeň rozhodne pro změnu na střídačce, jednou z variant může být Petr Rada. Zkušený bouřlivák, který s Jabloncem naposledy Viktorii obral o tři body po domácím obratu a výhře 3:2.

Západočeši nezvládli ani závěrečný duel podzimu a den před Vánoci na domácím hřišti podlehli Slavii 0:1. Po ztrátě s českým mistrem musí plzeňské vedení vyřešit, zda po roce angažmá slovenského odborníka v klubu ukončí.

„Nedělám fotbal pro to, abych se bál o pozici, abych měl strach o udržení místa. Dělám fotbal pro to, že mě baví. Pokud se takto klub rozhodne, přijmu to. Jsem za to zodpovědný, dárky, které jsme rozdali soupeřům v listopadu, byly takové, že je prostor na to, abychom o tom pochybovali a diskutovali o tom. Tak významný klub, jako je Plzeň, potřebuje i výsledkový efekt. Toho jsem si vědomý,“ pravil Guľa do kamer O2 Sport bezprostředně po ztraceném utkání.

Mohl by na západ Čech zamířit Petr Rada, který si velmi dobře vede v Jablonci? „Je to jiný typ manažera. Je to možná cesta, jak prostředí vyburcovat, rozvířit, dát tomu ten pověstný impuls. Pokud jde přímo o Petra Radu, to by byl granátový impuls, to by byla bomba do kabiny. Hráči se ale postavili za Adriana, připadá mi, jako kdyby toho Petra nechtěli,“ pravil v pozápasovém studiu O2 Sport expert deníku Sport Miroslav Koubek.

Guľa dostal v Plzni velký prostor, po odchodu klubové ikony Pavla Vrby měl nastartovat novou éru. Bohužel výsledky nepřicházejí, Viktoria má za sebou katastrofální podzim. Slovenského trenéra se po vzájemném duelu zastal kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

„Za sebe můžu říct, že Adrian je skvělý a pracovitý člověk se skvělým přístupem k fotbalu. Je to top člověk a top odborník. Jednou jsme se náhodně potkali na dovolené, strávili jsme spolu nějaký čas a povídali jsme si hodně o fotbale. Je do toho strašně zapálený, sledoval jsem jeho práci v Žilině,“ prohlásil Trpišovský s tím, že by v Česku mohla být s trenéry větší trpělivost.

„My to ve Slavii taky zažili. Tady bylo důležité, že vedení klubu mělo nějakou vizi, na které jsme se domluvili. A šli jsme po ní, ať se dělo, co dělo. To bylo strašně důležité. Přijde mi, že od trenérů se někdy chtějí skoro zázraky. Vždycky je to o situaci a atmosféře v klubu,“ pravil muž, který Slavii přivedl do Ligy mistrů a i letos zvládl s týmem úspěšný podzim. S náskokem vede ligovou tabulku a probojoval se do jarní části Evropské ligy.

