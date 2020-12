Střelec Stanciu: Gól věnuji dceři, vše pro ni. Půlka zásluhy patří Kuchtovi

„Gól věnuji dceři. Všechno, co s manželkou děláme, děláme pro dceru. Je skvělý pocit být rodičem, jsme obrovsky šťastní. Všechno je pro ni,“ uvedl pro klubový web Stanciu.

Šlágr 14. kola rozhodl v 26. minutě, kdy se z voleje trefil placírkou přesně k zadní tyči. „Jen jsem doufal, že si mě Honza Kuchta všimne. Bál jsem se, že mě nevidí. Ale našel mě skvěle a na mně už byla jenom koncovka. Určitě gól není jenom moje zásluha, je to klidně 50 na 50. Byla to výborná přihrávka,“ ocenil Stanciu, který v lize skóroval potřetí v sezoně a poprvé od 6. kola a výhry 1:0 v Ostravě.

Podle trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského byl Stanciu nejlepším hráčem utkání a odehrál možná nejpovedenější zápas v tomto ročníku. „V této sezoně možná ano. Po vyřazení s Midtjyllandem z Ligy mistrů a vyřazení Rumunska z baráže o Euro během jednoho týdnu jsem se necítil dobře, nebyl jsem ve formě. Ale vždy když nastoupím, snažím se pomoct týmu. Někdy mi to jde víc, někdy méně. Lidé očekávají, že v každém zápase na gól přihraju nebo ho dám, ale to bohužel nejde,“ konstatoval Stanciu.

Plzeň - Slavia: Stanciu nádherným volejem otevřel skóre po Simově sólu! 0:1

Výhry na půdě velkého rivala si velmi cenil. Slavia díky tomu přezimuje na čele tabulky s náskokem šesti bodů a na devátou Plzeň má k dobru dokonce 15 bodů.

„Jsme všichni velmi šťastní. Bylo to poslední utkání roku, chtěli jsme jej zakončit vítězstvím. S Plzní to je vždy speciální, hráli jsme proti jednomu z nejlepších týmů v Česku. Abychom tady uspěli, musíme se pokaždé vydat dvakrát více než obvykle. Hraje se tu velmi těžko, výhra je o to cennější a sladší,“ prohlásil Stanciu.

„Když sem přijedeme, musíme vždy hodně bojovat. Možná to není úplně atraktivní fotbal na koukání, ale na tom nezáleží. Musíme bojovat a umět hrát i takhle, jestli chceme vyhrát titul. Myslím, že jsme to odehráli dobře. Nakonec na tom jediném, na čem záleží, je výhra. A tu máme,“ dodal sedmadvacetiletý rumunský reprezentant.

