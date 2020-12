Srovnání podzimů Slavie na cestě k vládě. Čas pro Trpišovského se vyplatil

Abdallah Sima ve svém prvním derby posílá hlavou míč do sítě Sparty • Michal Beránek (Sport)

Abdallah Sima střílí svůj druhý gól do sítě Liberce • Michal Beránek (Sport)

První půlrok to měl Jindřich Trpišovský ve Slavii těžké, ale pak... • koláž iSport.cz

Po zahřívacím jaru 2018, kdy dokončila ligu druhá za Viktorií Plzeň, se vyškrábala na první místo a dosud z něj neslezla. Slavia je potřetí za sebou podzimním mistrem, předtím z toho byly dva tituly. Trenér Jindřich Trpišovský nejdřív v Edenu prožíval těžké období plné pochybností, kontinuální prací ale rychle ovládl domácí scénu. I s evropským přesahem. „Vždycky jsem říkal, že když přijde nový hráč do klubu, měl by mít půlroku čas na adaptaci, u trenérů je to podobné,“ říká Trpišovský obecně, že trpělivost pomohla i „sešívaným“.