Volal mu Trpišovský. Jenže Smejkal nakonec míří do Jablonce!

Náhrada za záložníka Tomáše Ladru, který se vrací z hostování z Mladé Boleslavi, je zajištěna. Jablonec získá podle informací iSport.cz z Jihlavy záložníka Tomáše Smejkala (22), na podzim nejproduktivnějšího hráče druhé ligy (4+9)! „Je to hotové. Už se čeká jen na víkendový návrat Miroslava Pelty z dovolené,“ potvrdil zainteresovaný zdroj. „Viděl jsem ho v pár zápasech, třeba na Dukle. Fotbal umí, ale je mladý a bude to chtít práci. Může to pro něj být skok,“ poznamenal kouč Petr Rada.

O tom, že Smejkal není žádné „béčko“, svědčí interes Slavie. Její trenér Jindřich Trpišovský odchovanci ČAFC Židenice několikrát volal, v řešení byl jeho transfer do Edenu. Nakonec ale míří šikovný středopolař do Jablonce. Objevit by se měl už na pondělním tréninku.

Člen širšího kádru reprezentace U-21 má za sebou skvělý podzim, v němž táhl Vysočinu. Povedený měl i ten minulý, po němž měl blízko k přestupu do Mladé Boleslavi. Ve hře byly i Slavia, Baník…Jednání však nedopadla a jaro se Smejkalovi nepovedlo. Pak se však opět vrátil do fazony, která zaujala tuzemskou špičku. Dohoda klapla s Jabloncem. „Nastal pravý čas, aby se Tomáš v kariéře posunul. Druhou ligu už sportovně přerostl a my mu nechceme bránit ve vývoji,“ sdělil Lukáš Vaculík, sportovní manažer FC Vysočina.

V nejvyšší soutěži má dosud Smejkal jediný start, a to pětiminutový štěk v ročníku 2017/2018. Od té doby hrál s Jihlavou druhou ligu, mezitím hostoval v Líšni. Rada s ním počítá na kraj zálohy anebo do pozice podhrotového hráče. „Musí se naučit trošku větší zodpovědnost,“ vytušil. Ještě před pondělním srazem si s posilou hodlá promluvit a vysvětlit nováčkovi své záměry.

Navíc ještě není úplně mrtvé setrvání Ladry. Jablonec se snaží, aby v týmu zůstal i na jaře. Zatím však platí, že si ho Mladá Boleslav stahuje z hostování do přípravy. „Rád bych ho viděl u nás,“ přiznal Rada.

Jablonec nejspíš uvolní na hostování do Opavy útočníka Tomáše Čvančaru (20).

SESTŘIH: Plzeň - Slavia 0:1. Klíčový duel pro Guľu rozhodl Stanciu

Trpišovský: Náročný zápas. Naše mezihra byla ve druhé půli hrozná