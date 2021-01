Slavia posílá Karafiáta zpět do Liberce. Škatulata s gólmany v Boleslavi

Fotbalová Slavia finalizuje hostování Patrika Hellebranda v Opavě, s níž v neděli odletí na soustředění do Portugalska. Liberci pak vypomůže na jaře Ondřej Karafiát, který pod Ještědem před příchodem do Edenu čtyři roky působil. Úřadující mistr také řeší otázku brankářů - z hostování v Mladé Boleslavi se stahuje Jakub Markovič, opačným směrem se vrací Jan Stejskal. Markovič by nicméně mohl zamířit do Pardubic, odkud si Slavia vyhlédla Marka Boháče.