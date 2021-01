Ticho kolem Condeho, elitu odradila i cena. Skvělá investice, láká agent

Velký zimní přestup Cheicka Condeho (20)? Nevypadá reálně. Kolem záložníka Zlína se stále točí zájemci v čele se Spartou a Slavií, ovšem žádná jednání se podle informací Nedělního Sportu nyní nevedou. Interes pražských „S“ lehce opadl a vypadá to, že guinejský borec zůstane do konce sezony ve Fastavu. „Přes Vánoce bylo ticho, uvidíme teď v lednu,“ podotkl generální manažer Zdeněk Grygera.

Na začátku října bylo kolem něj haló. O Cheicka Condeho se přetahovaly Sparta se Slavií, během jednoho dne finišovala rokování s oběma kluby. Transfer byl blízko, nakonec však v časové tísni krachl. Zlín žádal hodně peněz, údajně přes milion eur. Na tuhle cenu tuzemská elita neslyšela.

To platí i nadále. „Zájem o něj trvá, ale oficiální nabídky teď nejsou,“ přiznal Zdeněk Grygera, druhý muž FC Fastav. „Nechci předjímat a něco vylučovat. Jenže ty podmínky by musely být úplně jiné,“ přiznal v půlce prosince v pořadu Dohráno Plus slávistický boss Jaroslav Tvrdík.

Dvacetiletý Conde zaujal i v cizině. Prošel podrobným skautským sítem některých klubů a jejich pozorovatelé ho během podzimu osobně sledovali. Zlín v něm vidí obrovský potenciál, stejný názor má i jeho agent Daniel Chrysostome. Je snaha ho prodat, ideálně už letos v zimě. „Je výjimečný. Conde je dneska výhodnou investicí pro každý evropský klub,“ přesvědčuje Chrysostome.

Fakt je, že mladíkovy výkony šly v posledních zápasech dolů. Přesto si držel pevné místo v základu, trenér Bohumil Páník na něm stavěl. Dopřál mu celkovou minutáž ve výši 90 procent. „Je mu dvacet, je u nás teprve rok. Na přestup netlačíme,“ ujišťuje Grygera, který přivedl guinejského „no name“ loni v lednu z třetiligového Táborska.

Na svém kontě měl šlachovitý habán patnáct duelů v ČFL. Ve Zlíně dosud přidal třiadvacet startů mezi elitou. Gól nedal, připsal si dvě asistence. Nízká produktivita je jeho minusem, jinak má však veliké předpoklady.

Líbí se i kouči Slavie Jindřichu Trpišovskému. Vidí v něm dalšího „syna“ Ibrahima Traorého, jenž to vzal do Edenu rovněž z Táborska přes Zlín. Ovšem mistr momentálně nemá důvod na sílu doplňovat kádr. „Týmu se daří. Na Condeho pozici začal hrát fantasticky Holeš, stahujeme si Hromadu,“ naznačil Tvrdík, že se zimním transferem Guinejce nepočítá. Rezervovaný je také postoj Sparty.

Pro záložníkův rozvoj nebude setrvání v Baťově městě žádným průšvihem. Na jaře by měl být zase o kus lepší, stabilnější. Pokud půjde přirozeně nahoru, nejen tuzemské kluby se o něj začnou znovu prát. A Zlín na něm vydělá velké peníze.

„Conde je mimořádný silový hráč, moderní střední záložník. Na svůj věk je vyspělý, nesnáší porážky. Tělesnou konstituci má stejnou jako Paul Pogba. Nebývá zraněný, je mentálně odolný. Může hrát třikrát týdně, aniž by se cítil unavený,“ upozornil agent Chrysostome.