Kučera po výprasku: Jsem totálně nasr... Hráči to odflákli, slíznou to

Po svém nástupu do Teplic z pěti zápasů čtyřikrát neprohrál. Během pauzy doplnil trenér Radim Kučera mužstvo především o defenzivní hráče. Čekalo se zlepšení. Jenže hned v prvním utkání v roce 2021 z toho byl výprask 0:5 od Jablonce. „V Plzni jsme dostali sedm branek, ale tohle jsem fakt nečekal. Je to rozčarování. Jsem totálně nasr…j!“ zlobil se kouč „sklářů“ po páteční předehrávce 15. kola FORTUNA:LIGY.

Už v poločase jste prohrávali o tři branky. Čím si vysvětlujete, že jste se s Jabloncem vůbec nechytili?

„Jablonci jsme byli soupeřem jen do prvního gólu. Měli jsme nějaké náznaky šancí a působili jsme aspoň nějakým dojmem. Po inkasované brance to bylo špatné. Všude jsme byli poslední. O tom to bylo. Jablonec byl agresivnější, rychlejší. Na hráče apeluji, aby hráli hlavně nahoru, ne k vlastní brance. A pak z toho dostaneme dva góly. Štve mě, že hráči ani za stavu 0:3 nezačali makat a nedovedli zápas třeba ke kosmeticky lepšímu výsledku. Ani ve druhém poločase jsme si nevytvořili žádnou šanci. Bylo to odevzdané a odfláknuté. Hráči si to na tréninku slíznou.“

Paradoxní bylo, že hosté se na těžkém terénu dokázali pohybovat lépe než vy. Jakto?

„Je pravda, že bychom měli být na vlastní hřiště nachystaní lépe než soupeř. Ale v zápase to tak vůbec nevypadalo. Přitom den předem jsem hráčům říkal, ať si kvůli terénu raději vyzkoušejí více kopaček. Ale stejně jsme byli všude pozdě. Je to o zkušenostech. Jablonec hrál chytře a účelně. Když hráč po odraženém míči zůstane stát, nebo se nechá předskočit, je to špatně.“

Nepomohla ani nově složená defenziva. Co říct k nováčkům v obraně?

„Určité věci jdou na obranu, ale myslím si, že výkon jde z velké části na celý tým. Vůbec jsme nepůsobili na hřišti dobře. Na podzim jsme byli s obranou v ještě horší situaci a zvládali jsme to. Tentokrát jsme ale zklamali od brankáře až po útok. Kdybychom hráli aktivně, jak na hráče apelujeme, obránci by nebyli pod takovým tlakem. Třeba bychom ztratili balon na polovině soupeře a nemuseli bychom řešit jednu šanci soupeře za druhou.“

Během podzimu se o přímočarost v záloze starali především Robert Jukl a Jan Fortelný. Ty tentokrát nahradili Tomáš Kučera s Lukášem Marečkem, a tah na branku zmizel. Nesedí jim tento styl?

„Náznaky přímočarosti byly v úvodu zápasu, ale postupně se vytratily. Jukl s Fortelným jsou úplně jiné typy než Kučera s Marečkem. A souhlasím, že s nimi v záloze jsme v tomto ohledu působili na podzim daleko lepším dojmem. Musíme si to vyhodnotit a ukázat naše chyby. Na druhou stranu hráči vědí, co od nich očekávám.“

Proč to tedy neplní?

„Hraní k vlastní brance a ne nahoru mi přijde až alibistické. Víte, ono hrát přímočarý fotbal zkrátka bolí. Musíte být agresivnější, více se vyždímat, více běhat a investovat do toho strašně moc sil. To naši hráči nechtěli podstoupit. Chtěli to uhrát profesorsky. Jablonec naopak hrál chytřeji a účelněji.“

Tohle platí i pro Patrika Žitného, který je často označovaný za velký talent, ale pak „daruje“ Jablonci dva góly. Co vy na jeho výkon?

„Poprvé nenavázal Považance, se kterým se vracel. Podruhé se zase bezdůvodně vracel s míčem na nohou zpátky. Přitom Patrik je asi jedním z našich nejlepších hráčů ve vyvážení míče a zakládání protiútokú. A místo toho udělá takhle jednoduchou ztrátu. Dopředu kvalitu má, ale musí se naučit pracovat i dozadu. Musí být aktivnější, chytřejší a lépe hru číst. Musíme s ním pracovat, protože věřím, že se může ještě dál posunout.“

Podzimní opory Jakub Mareš, Pavel Moulis a Daniel Trubač šly do utkání z lavičky. Bylo to ze zdravotních důvodů?

„Ano, vrátilo se nám asi sedm hráčů v sobotu po covidu. Tři dny byli jen s kondičním trenérem a doháněli manko. Poslat je rovnou od začátku zápasu bez tréninku by bylo velké riziko.“