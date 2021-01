SESTŘIH: Budějovice – Příbram 2:1. Obrat Dynama, hosty oslabil Kingue

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 76. Čolić, 79. Mršić Hosté: 6. Zorvan Sestavy Domácí: Drobný – Čolić, Králik, Talovierov, P. Novák – Čavoš (C), M. Valenta (46. Ledecký) – Brandner (46. Ekpai), Javorek (90+3. Mészáros), Mršić (90+1. Skovajsa) – Alvir (85. L. Havel). Hosté: Kočí – Laňka, Tregler, Kingue, Cmiljanović – Nový (85. Januška), Vais (62. Vilotić), Zorvan (77. Vávra), Soldát (C), Hájek (77. Kvída) – Voltr (62. Dočekal). Náhradníci Domácí: Vorel, Havel, Skovajsa, Ekpai, Havelka, Mészáros, Ledecký Hosté: Melichar, Svoboda, Vilotić, Vávra, Kvída, Dočekal, Januška Karty Domácí: Drobný Hosté: Kingue (č), Zorvan, Rozhodčí Matějček – Hájek, Melichar Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice

Hosté vstoupili do utkání, které bylo v prosinci odloženo kvůli koronaviru v jejich týmu, nadějně. V páté minutě se na levé straně uvolnil Zorvan a jeho střílenou přihrávku z úhlu si srazil do sítě brankář Drobný. Jihočeši se začali trápit a kupili nepřesnosti. Do poločasu vymysleli jen pár nadějných akcí.

Po výkopu Drobného měl v 37. minutě příležitost Mršič, ale trefil pouze vybíhajícího příbramského brankáře Kočího. V závěru první půle se při podobné akci uvolnil před vápnem Brandner, příbramský stoper Kingue jej v úniku fauloval a viděl za to rovnou červenou kartu.

Domácí se pak i proti oslabenému soupeři dlouho trápili. Ve druhé půli se zpočátku nedokázali nijak výrazně prosadit ze hry a nedařily se jim ani standardky.

SESTŘIH: České Budějovice - Příbram 2:1. Hosty srazila penalta a vyloučení

Pomohla jim až situace v 75. minutě, kdy Cmiljanovič v pokutovém území fauloval Čoliče, jenž sám následně proměnil penaltu. Navázal tak na úspěšný pokutový kop a vítěznou trefu z úvodního jarního kola proti Pardubicím.

V 79. minutě obrátil skóre na stranu Jihočechů Mršič, který se pravačkou trefil k tyči. Dynamo už výhru udrželo a doma v lize počtvrté za sebou bodovalo. Naopak Příbram venku získala v této sezoně jen dva body a nevyužila možnost opustit sestupové příčky.

Klíčové momenty utkání

České Budějovice - Příbram: Mršič uklidil míč parádně k tyči, 2:1

České Budějovice - Příbram: Čolič poslal Kočího na druhou stranu, 1:1

České Budějovice - Příbram: Cmiljanovič srazil Novákův centr do vlastního břevna

České Budějovice - Příbram: Alvirův skákavý balon sebral Kočí

České Budějovice - Příbram: Přetažený centr Ekpaie Mršič nevyužil

České Budějovice - Příbram: Kočí lapil Čoličův trestný kop

České Budějovice - Příbram: Kingue zbytečně udeřil Brandnera, červená karta!

České Budějovice - Příbram: Mršič na vyběhnuvšího Kočího nevyzrál

České Budějovice - Příbram: Alvir po rohu hlavičkoval do Kočího

České Budějovice - Příbram: Mršič levačkou pálil nad

České Budějovice - Příbram: Drobný si srazil Zorvanův střílený pas do vlastní sítě, 0:1