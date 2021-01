Rejžek u komise, Královec a Ardeleanu se (zatím) vyhnuli. Můžou pískat?

Etická komise podezírá Pavla Rejžka z přečinu proti paragrafům 49 a 64 disciplinárního řádu. Co mu hrozí?



Paragraf 49 Úplatkářství

Zákaz činnosti na jeden rok až dvacet let, nebo zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na jeden rok až dvacet let, nebo vyloučení z FAČR, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 10 000 000 korun.



Paragraf 64 Narušení regulérnosti soutěže či utkání

Zákaz činnosti až na deset let, nebo zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR až na deset let, nebo vyloučení z FAČR, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 500 000 korun.