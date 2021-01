Kaša? Takhle vypadá připravený hráč, chválil Guľa. Věří v plzeňský zlom

Jak berete výhru 2:0 nad Pardubicemi?

„Je to pro nás cenné vítězství, nerodilo se jednoduše. O to víc bychom si ho měli vážit, obzvlášť v situaci, v jaké jsme se nacházeli. Výhru 2:0 je potřeba přijmout i co se týká týmovosti, našeho nastavení do poslední vteřiny. Bylo tam hodně faktorů, které jsou pro nás cenné, že to chlapci zvládli a nesložili se. Pracovali i ti, co do hry šli na část zápasu. Věřím, že taková výhra nám může velmi pomoct, pokud ji správně uchopíme. Děkuji hráčům, že to zvládli a oceňuji Pardubice za heroický výkon plný odhodlání i po taktické stránce.“

Ovlivnilo zápas vyloučení ze 30. minuty pardubického kapitána Martina Šejvla?

„Předcházel tomu klíčový zákrok našeho gólmana Jindry Staňka, následovala červená karta na druhé straně. V takovou chvíli se psychika i dynamika zápasu mění. Už víte, že musíte za každou cenu zápas vyhrát, navíc jdete do početní výhody. Psychicky to hráčům pomůže, aby se dál zlepšovali, když takový zápas zvládli do vítězství.“

Proč se vám nedařilo udeřit ze standardek?

„Chyběl nám hlavně klid, rozvaha. Je to spojené i s výsledky, věřím, že teď budeme mnohem víc produktivní a pomůžeme si i ofenzivní standardkou. Je to škola pro ty, co nabíhají, i pro ty, co je u nás kopají. Musíme být v takových situacích rozhodnější, sebevědomější.“

Jak vám bylo ve chvílích, kdy plzeňské góly posuzoval VAR? První od Zdeňka Ondráška vám neuznal, druhý od Milana Havla už ano...

„Přiznám se, že jsem si vzpomněl na Manchester City, když hráli v Lize mistrů a neuznali jim gól asi o milimetr. Tohle nemám pod kontrolou, jestli gól bude, nebo ne. Z úhlu od střídaček nemáte šanci tu situaci posoudit. Ve chvíli, kdy se posuzovala branka Milan Havla, chybělo do konce ještě zhruba deset minut, věřili jsme, že to zlomíme. Ten gól nebyl nic geniálního, ale byl velmi podstatný a věřím, že nám dá křídla.“

Přijde teď zlom v plzeňských výkonech?

„Potřebujeme tomu věřit a hlavně pracovat, nepřestat to potvrzovat výkonnostní a bodovou stabilitou. Je třeba vstřebat výhru, ale hned další den musíme myslet na nejbližší zápas a udělat maximum, abychom do kabiny znovu přinesli tři body.“

Budou za týden v Ostravě k dispozici nějací hráči, kteří proti Pardubicím absentovali?

„Dneska jsme v době, že musíme mít v kádru nachystané větší množství hráčů, taková situace je na celém světě. Minimálně jeden, dva hráči jsou výhledově schopni se vrátit. Spolu s výhrou to může být kvalitní stymul pro celý tým, že zůstane hladový a v dalším zápase bude zase úspěšný.“

Proč chytal Jindřich Staněk místo Aleše Hrušky?

„Máme připravené dva špičkové brankáře, to ale nijak nemění Alešovu pozici. Někdy se rozhodujeme intuitivně jako dnes, mužstvu to pomohlo. Venku jsme sice udrželi čisté konto, ale nedali gól, teď máme znovu nulu vzadu, ale zápas jsme dotáhli do vítězství. Máme možnost vybírat z brankářké kvality, také Sváča (Dominik Sváček) odchytal za béčko solidní zápas. Jindra udělal obrovský výkonnostní vzestup, proto si zasloužil naši pozornost. Věřím, že budeme v defenzivě stabilnější a budou nám přibývat čistá konta.“

Pochválíte Filipa Kašu, který výborně zapadl na pozici stopera a podporoval i útok?

„Pro nás je důležité, že to zvládl, ale potřebuje to potvrzovat jako každý náš hráč v týmu. Je s mužstvem dlouho na to, aby s ním byl sžitý. Takhle má vypadat připravený hráč, že dostane šanci a chytí ji. Je podstatné, aby vedle defenzivní složky měl i ofenzivní optiku. Pro náš herní způsob musí být stopeři konstruktivní.“

Srovnali jste se s krátkou zimní přestávkou?

„Koncentrovali jsme se na začátek, ale nepodařilo se nám vyhrát v Příbrami, to pro nás byla další ztráta. Bereme to tak, že se vždy zaměřujeme na nejbližší zápas. Cením si toho, že to chlapci v týdnu správně uchopili, byly tam cítit změny v nastavení i v různých detailech. Dotáhli to dnes do výhry, to je důležité. Jsme stále v procesu, to je také podstatné zmínit. Výkonnostně jsme v mnoha parametrech hry měli i v předchozích zápasech solidní věci, ale nedělali jsme výsledky, o to to bylo složitější. Potřebujeme se odrazit do série výher, věřím, že nás to teď čeká.“

